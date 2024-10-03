Kayserispor'da Burak Yılmaz istifası sonrası Sinan Kaloğlu sürprizi

03 Ekim 2024 14:34 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 14:35

Burak Yılmaz'ın istifası sonrası hemen teknik direktörlük koltuğunu doldurmak isteyen Kayserispor'da birçok isim gündeme geldi. Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın ismi Kayserispor ile anılırken Sinan Kaloğlu sürprizi geldi.

En son Beşiktaş yenilgisinden sonra Kayserispor’da Teknik Direktör Burak Yılmaz istifa etti. Burak Yılmaz’ın istifası sonrası Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kartal’ın Kayserispor ile ismi anıldı. Ancak teknik direktörlük koltuğu için bir isim daha gündeme geldi. Kayserispor teknik direktör Sinan Kaloğlu ile görüşüyor.

GÖRÜŞE YAPILDI

Bugün Kayseri’ye gelen Teknik Direktör Kaloğlu, Başkan Ali Çamlı ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Kayseri Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Şuan anlaşma olmadı ama Sinan Kaloğlu hocamızı davet ettik, sağ olsun bizi kırmadı geldi. Hem kendisi düşünecek hem biz düşüneceğiz. Sonrasında Kayseri için doğru kararı vereceğiz” dedi.