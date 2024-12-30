Kayserispor'un yeni başkanı belli oldu

30 Aralık 2024 14:27 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:27

Galatasaray mağlubiyetinin ardından Kayserispor'da başkan Ali Çamlı'nın istifasının ardından kulübün yeni başkanı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de peş peşe aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına gerileyen Kayserispor​'da eleştirilerin hedefindeki başkan Ali Çamlı​, ligde son oynanan Galatasaray​ maçında alınan 5-1'lik mağlubiyetten sonra istifa​ etti.

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı kırmızılı kulübün yeni başkanı belli oldu. Asbaşkan Nurettin Açıkalın, yönetim kurulu kararıyla Kayserispor'un yeni başkanı oldu. Kayserispor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"KULÜP TARİHİMİZİN EN ZORLU SÜREÇLERİNDEN BİRİ"

"Yönetim Kurulu üyelerimizin almış olduğu karar ile Asbaşkanımız Sayın Nurettin Açıkalın Kayserisporumuzun yeni başkanı seçilmiştir. Görevinde başarılar dileriz. Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem Başkanımız Ali Çamlı’ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz."