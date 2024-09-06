Kaza geçiren Toprak Razgatlıoğlu hafta sonu yarışamayacak!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yaşadığı kaza sonucunda bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan yarışlarda yerini alamayacak.
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman sırasında kaza geçiren pilotlar klasmanı lideri milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan yarışlarda yerini alamayacak.
Dünya Superbike resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yapılan tıbbi kontrollerin ardından milli motosikletçinin hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek yarışlarda mücadele etmeyeceği açıklandı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları, hafta sonu Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenecek. Üst üste 13 yarış kazanarak rekora imza atan Toprak, pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor.
Razgatlıoğlu'nun yaralı olduğunu duymak üzücü, umarım en kısa zamanda iyileşir ve tekrar pistte görürüz