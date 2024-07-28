Kazakistan tarihinde ilk! Altın madalya kazandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Temmuz 2024 06:30 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 07:33
Kazakistan Olimpiyatlar'daki ilk altın madalyasını aldı. Yeldos Smetov, Fransız rakibini mağlup etmeyi başardı ve ülkesine judoda ilk altın madalyayı getirdi.
Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları devam ediyor. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve Salih Yıldız'ın bronz madalya maçını kaybederek beşinci tamamladığı müsabakaların finalinde Yeldos Smetov, Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya geldi.
JUDODA İLK ALTIN GELDİ
Rakibi karşısında son bölümdeki üstün oyunuyla galip gelen Kazak sporcu, ülkesine judodaki ilk altın madalyayı kazandırdı. Bu kategoride İspanyol Francisco Garrigos ile Japon Ryuju Nagayama, bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı