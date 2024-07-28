Kazakistan tarihinde ilk! Altın madalya kazandı

28 Temmuz 2024 06:30 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 07:33

Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları devam ediyor. Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve Salih Yıldız'ın bronz madalya maçını kaybederek beşinci tamamladığı müsabakaların finalinde Yeldos Smetov, Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya geldi.

JUDODA İLK ALTIN GELDİ

Rakibi karşısında son bölümdeki üstün oyunuyla galip gelen Kazak sporcu, ülkesine judodaki ilk altın madalyayı kazandırdı. Bu kategoride İspanyol Francisco Garrigos ile Japon Ryuju Nagayama, bronz madalyanın sahibi oldu.