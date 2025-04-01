Kenan Yıldız için karar verildi! Milyonlarca euro havada uçuştu

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, oynadığı futbolla Avrupa kulüplerinin ilgilisini çekmiş durumda... Tekliflerin 100 milyon Euro'ya kadar çıktığı öne sürülürken Juventus'un Kenan Yıldız için bir karar verdiği öğrenildi.

İtalya Serie A’da Juventus forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde de etkileyici bir başlangıç yaptı. Onadığ futbolla göz kamaştıran Kenan Yıldız, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekiyor.

PREMİER LİG EKİPLERİNİN BİR GÖZÜ KENAN'DA

Premier Lig ekiplerinin Kenan Yıldız’a yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Ancak Juventus’un oyuncuyu satma konusunda isteksiz olduğu aktarıldı. Ayrıca Kenan Yıldız'ın da kariyerine Juventus’ta devam etmeyi istediği öğrenildi.

TEKLİFLER 100 MİLYON EURO'YU BULDU

İtalyan medyası da Juventus’un 80 ila 100 milyon Euro arasında bir teklifi geri çevirmenin zor olacağını ancak transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu yazdı.