Kenan Yıldız için resmen 80 milyon Euro! Dünyaca ünlü menajer devrede

Yetenekleriyle Avrupa devlerinin transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Kenan Yıldız, Juventus ile Jorge Mendes arasında yeni bir anlaşma yapılmasına sebep oluyor. Kenan Yıldız ile geçtiğimiz aylarda sözleşme uzatan Juventus, 80 milyon Euro değerindeki teklif süreci için menajer Jorge Mendes'e olumlu yaklaşıyor.

JUVENTUS'UN KENAN YILDIZ İÇİN JORGE MENDES SÜRECİ

Calciomercato'nun duyurduğu habere göre Kenan Yıldız için transfer süreçlerinde hata yapmak istemeyen Juventus, yetenekli oyuncunun gitmesi için en az 80 milyon Euro değerinde teklifler olmasını bekliyor. Bu durumdan hareketle de geçtiğimiz günlerde Yıldız'ın ailesiyle yemek yiyen Jorge Mendes'e karşı olumlu tavır alan İtalyan devi, dünyaca ünlü menajerin tüm transfer sürecini yürütmesini ve ilerleyen zamanlarda 80 milyon Euro üzerinde resmi teklifler getirmesini bekliyor.

SÖZLEŞME YENİLENECEK

Halihazırda 2029'a kadar sözleşmesi olan Milli yıldız için anlaşma şartlarında güncelleme yapılacak ve Paulo Dybala'da olduğu gibi kulübün aleyhine ayrılıklar gerçeklemesinin önüne geçilecek.