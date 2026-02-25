Kenan Yıldız Juventus Galatasaray maçında oynayacak mı? Spaletti açıklama yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkacak olan takımlar bugün belli oluyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede 5-2 galibiyet ile ayrılan sarı-kırmızılılar sahaya büyük bir avantaj ile çıkacak. Juventus'ta ise karşılaşma öncesinde birçok sakatlık bulunuyor. Sakatlık yaşayan oyuncuların arasında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'da bulunuyor. Futbolseverler tarafından Kenan Yıldız Juventus - Galatasaray maçında forma giyecek mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

KENAN YILDIZ JUVENTUS - GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ, NEDEN YOK?

Juvenus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalyan basınında yer alan bir habere göre Serie A kapsamında oynanan Como maçında baldırından bir sakatlık yaşadı. Son antrenmanın ilk kısmında ise Kenan Yıldız'ın bireysel olarak çalıştığı, sonradan takıma katıldığı görüldü.

Juventus Teknik Direktörü Spaletti karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Kenan Yıldız'ın antrenmanın bitmesine yakın yanına gelerek, kendisinin hazır olduğunu ve oynamak istediğini belirttiğini ifade etti.

KENAN YILDIZ İSTATİSTİKLERİ

Kenan Yıldız bu sezon Juventus ile 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 35 maçta görev aldı. bu karşılaşmalarda 9 gol, 8 asistlik katkı yapan Kenan Yıldız toplam 2.801 dakika sahada kaldı. Transfermarkt verilerine göre Kenan Yıldız'ın güncel olarak 75 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.