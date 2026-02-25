Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kenan Yıldız Juventus Galatasaray maçında oynayacak mı? Spaletti açıklama yaptı

Kenan Yıldız Juventus - Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok sorularının cevapları taraftarlar tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray bugün son 16 play-off turu rövanş maçları kapsamında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Juventus Teknik Direktörü Spaletti, Kenan Yıldız'ın sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Kenan Yıldız Juventus - Galatasaray maçında oynayacak mı, neden yok?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kenan Yıldız Juventus Galatasaray maçında oynayacak mı? Spaletti açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 15:50

UEFA 'nde son 16 turuna çıkacak olan takımlar bugün belli oluyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz , İtalyan ekibi ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede 5-2 galibiyet ile ayrılan sarı-kırmızılılar sahaya büyük bir avantaj ile çıkacak. Juventus'ta ise karşılaşma öncesinde birçok bulunuyor. Sakatlık yaşayan oyuncuların arasında milli futbolcumuz 'da bulunuyor. Futbolseverler tarafından Kenan Yıldız Juventus - Galatasaray maçında forma giyecek mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kenan Yıldız Juventus Galatasaray maçında oynayacak mı? Spaletti açıklama yaptı

KENAN YILDIZ JUVENTUS - GALATASARAY MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ, NEDEN YOK?

Juvenus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalyan basınında yer alan bir habere göre Serie A kapsamında oynanan Como maçında baldırından bir sakatlık yaşadı. Son antrenmanın ilk kısmında ise Kenan Yıldız'ın bireysel olarak çalıştığı, sonradan takıma katıldığı görüldü.

Kenan Yıldız Juventus Galatasaray maçında oynayacak mı? Spaletti açıklama yaptı

Juventus Teknik Direktörü Spaletti karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Kenan Yıldız'ın antrenmanın bitmesine yakın yanına gelerek, kendisinin hazır olduğunu ve oynamak istediğini belirttiğini ifade etti.

Kenan Yıldız Juventus Galatasaray maçında oynayacak mı? Spaletti açıklama yaptı

KENAN YILDIZ İSTATİSTİKLERİ

Kenan Yıldız bu sezon Juventus ile 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 35 maçta görev aldı. bu karşılaşmalarda 9 gol, 8 asistlik katkı yapan Kenan Yıldız toplam 2.801 dakika sahada kaldı. Transfermarkt verilerine göre Kenan Yıldız'ın güncel olarak 75 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#sakatlık
#kenan yıldız
#juventus
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.