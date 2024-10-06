Kenan Yıldız, Juventus'ta ayın oyuncusu seçildi
Milli futbolcu Kenan Yıldız, forma giydiği İtalya Serie A takımı Juventus'ta ayın en iyi oyuncusu seçildi. Yıldız’a maç öncesi bir plaket verildi.
Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanan Serie A’nın 7. hafta maçında Cagliari'yi ağırlayan Juventus'ta, ayın oyuncusu seçilen Kenan Yıldız’a maç öncesi bir plaket verildi.
KENAN YILDIZ SON 20 DAKİKA ŞANS BULDU
Juventus, Cagliari karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna girdi.
Maçta iki takım da penaltıdan gol buldu. Juventus, 15. dakikada Dusan Vlahovic’in penaltısıyla öne geçerken, Cagliari 88. dakikada Razvan Marin’in penaltısıyla eşitliği sağladı.
Juventus'ta Francisco Conceiçao, 89. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.