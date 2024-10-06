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Kenan Yıldız, Juventus'ta ayın oyuncusu seçildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ekim 2024 17:07 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 17:08
Kenan Yıldız, Juventus&#039;ta ayın oyuncusu seçildi

Milli futbolcu Kenan Yıldız, forma giydiği İtalya Serie A takımı Juventus'ta ayın en iyi oyuncusu seçildi. Yıldız’a maç öncesi bir plaket verildi. 

Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanan Serie A’nın 7. hafta maçında Cagliari'yi ağırlayan Juventus'ta, ayın oyuncusu seçilen Kenan Yıldız’a maç öncesi bir plaket verildi. 

KENAN YILDIZ SON 20 DAKİKA ŞANS BULDU

Juventus, Cagliari karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna girdi.

Kenan Yıldız, Juventus'ta ayın oyuncusu seçildi - 1. Resim

Maçta iki takım da penaltıdan gol buldu. Juventus, 15. dakikada Dusan Vlahovic’in penaltısıyla öne geçerken, Cagliari 88. dakikada Razvan Marin’in penaltısıyla eşitliği sağladı.

Juventus'ta Francisco Conceiçao, 89. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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