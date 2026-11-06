Kenan Yıldız neden oynamıyor, milli takımda neden yok? Kenan Yıldız sakatlık durumu

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde aday kadro heyecanı yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro tercihleri futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın listede yer almaması dikkat çekti. Sakatlığı nedeniyle gündeme gelen genç oyuncunun milli takım kampına katılıp katılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Kenan Yıldız neden oynamıyor, milli takım kadrosunda neden yok? Kenan Yıldız'ın sakatlık durumu nasıl?

KENAN YILDIZ MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

Kenan Yıldız'ın A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları için açıklanan aday kadrosunda yer almamasının nedeni sakatlığı ve kulübünün kamp sürecine ilişkin kararı oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı devam eden Kenan Yıldız'ı milli takım kadrosuna dahil etmek istediğini belirtti. Ancak genç futbolcunun kulübünün, mevcut sağlık durumu nedeniyle oyuncunun milli takım kampına katılmasını uygun bulmadığı ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından Kenan Yıldız'ın Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde milli takım kampında yer almayacağı belirtildi.

KENAN YILDIZ NEDEN OYNAMIYOR?

Kenan Yıldız'ın forma giyememesinin temel nedeni sakatlığı olarak öne çıkıyor. Genç futbolcunun sağlık durumunun milli takım kampına katılmasına engel oluşturduğu bildirildi.

Sergen Yalçın'ın oyuncuyu kadroya dahil etme isteğine rağmen kulübünün izin vermemesi nedeniyle Kenan Yıldız'ın milli takım kadrosunda yer almadığı açıklandı.

KENAN YILDIZ SAKATLIK DURUMU NASIL?

Kenan Yıldız'ın sakatlığının devam ettiği belirtildi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yaptığı açıklamada genç futbolcuyu kadroya almak istediğini ancak kulübünün milli takım kampına katılmasını uygun bulmadığını ifade etti.

Kenan Yıldız'ın sahalara ne zaman döneceğine ilişkin kesin bir tarih ise açıklanmadı. Futbolcunun güncel sağlık durumu ve sahalara dönüş takvimi, yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU AÇIKLANDI MI?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde açıklanacak aday kadro, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 14.00'te teknik direktör Sergen Yalçın tarafından duyuruluyor.

Basın toplantısı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. Aday kadroda yer alan futbolcular ve karşılaşmalara ilişkin detaylar, yapılan açıklamalarla birlikte netleşiyor.