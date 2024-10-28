Kenan Yıldız Serie A tarihine geçti: 11 dakikada 2 gol!

28 Ekim 2024 05:21 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 05:41

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Inter - Juventus maçı 4-4 sona ererken 61. dakikada oyuna giren milli oyuncu Kenan Yıldız, attığı iki golle maça damga vurdu. Milli futbolcu, 11 dakikada 2 gol atarak, hem maçın oyuncusu seçildi hem de Serie A tarihine geçti.

Serie A​'nın 9. haftasında Inter​ ve Juventus​, Guiseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 15. dakikada Inter, Zielinski'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada Vlahovic ile eşitliği yakalayan Juventus, 27. dakikada Weah'ın golüyle rakibine 2-1 üstünlük sağladı. 35. dakikada Mkhitaryan ile skoru 2-2'ye getiren Inter, Zielinski'nin 37. dakikadaki penaltı golüyle soyunma odasına 3-2 üstün girdi. 53. dakikada ev sahibi ekip Dumfries ile skoru 4-2 yaptı.

61. dakikada Weah'ın yerine oyuna giren Kenan Yıldız, 71. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydederken, 82. dakikada attığı golle de son sözü söyledi ve mücadele 4-4 sona erdi. Bu sonuçla Inter puanını 18'e, Juventus da 17'ye yükseltti.

Öte yandan Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu mücadelede forma giyemedi.

KENAN YILDIZ TARİHE GEÇTİ

19 yaşındaki Kenan Yıldız, Serie A tarihinde Juventus ile Inter arasında oynanan bir maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu.