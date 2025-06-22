Kenan Yıldız şov: Juventus'un prensi taht yolunda!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus, Kenan Yıldız'ın başrolde olduğu maçta Wydad'ı 4-1 ile geçti. İtalyan devinin çeyrek finale yükseldiği mücadelede, Kenan Yıldız maça damga vurdu.

https://x.com/juventusfc/status/1936854198341251255

KENAN YILDIZ GOLLERİ ATTI JUVENTUS TURLADI

Igor Tudor'un güvenini kazanan ve saha içinde özgürlük alan Kenan Yıldız, 2 gol attı ve 3. golü de rakibe çarpma sebebiyle kendisine yazılmadı. Milli oyuncu, karşılaşmanın 6, 16 ve 69. dakikalarında skor tabelasının değişmesini sağlarken; 4. gol ise Vlahovic'ten (90+4 - P) geldi. Son olarak da Juventus bu galibiyetle 6 puana ulaşıp gruptan çıkmayı garantilerken, 0 puanı olan Wydad ise tek sayısını 25. dakikada Lorch ile buldu.

https://x.com/DAZNFutbol/status/1936822855875915984