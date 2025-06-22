Kenan Yıldız şov: Juventus'un prensi taht yolunda!

Juventus'ta Kenan Yıldız resmen şov yapıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Wydad maçını adeta tek başına alan Kenan Yıldız, Juventus'u üst tura taşıdı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus, Kenan Yıldız'ın başrolde olduğu maçta Wydad'ı 4-1 ile geçti. İtalyan devinin çeyrek finale yükseldiği mücadelede, Kenan Yıldız maça damga vurdu.
https://x.com/juventusfc/status/1936854198341251255
Igor Tudor'un güvenini kazanan ve saha içinde özgürlük alan Kenan Yıldız, 2 gol attı ve 3. golü de rakibe çarpma sebebiyle kendisine yazılmadı. Milli oyuncu, karşılaşmanın 6, 16 ve 69. dakikalarında skor tabelasının değişmesini sağlarken; 4. gol ise Vlahovic'ten (90+4 - P) geldi. Son olarak da Juventus bu galibiyetle 6 puana ulaşıp gruptan çıkmayı garantilerken, 0 puanı olan Wydad ise tek sayısını 25. dakikada Lorch ile buldu.
https://x.com/DAZNFutbol/status/1936822855875915984