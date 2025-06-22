Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kenan Yıldız şov: Juventus'un prensi taht yolunda!

Juventus'ta Kenan Yıldız resmen şov yapıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Wydad maçını adeta tek başına alan Kenan Yıldız, Juventus'u üst tura taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kenan Yıldız şov: Juventus'un prensi taht yolunda!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 22:26
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 22:29

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Juventus, Kenan Yıldız'ın başrolde olduğu maçta Wydad'ı 4-1 ile geçti. İtalyan devinin çeyrek finale yükseldiği mücadelede, Kenan Yıldız maça damga vurdu.

https://x.com/juventusfc/status/1936854198341251255

KENAN YILDIZ GOLLERİ ATTI JUVENTUS TURLADI

Igor Tudor'un güvenini kazanan ve saha içinde özgürlük alan Kenan Yıldız, 2 gol attı ve 3. golü de rakibe çarpma sebebiyle kendisine yazılmadı. Milli oyuncu, karşılaşmanın 6, 16 ve 69. dakikalarında skor tabelasının değişmesini sağlarken; 4. gol ise Vlahovic'ten (90+4 - P) geldi. Son olarak da Juventus bu galibiyetle 6 puana ulaşıp gruptan çıkmayı garantilerken, 0 puanı olan Wydad ise tek sayısını 25. dakikada Lorch ile buldu.

https://x.com/DAZNFutbol/status/1936822855875915984

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ İÇİN IGOR TUDOR'UN PLANI NEDİR?
Tudor, genç yeteneği oyunun başrolü olarak görmek istiyor ve Kenan Yıldız'ın kendini göstereceği bir sistem kurmak için çabalıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ayrılığı: Resmi süreç başladı!
Galatasaray'da Okan Buruk'a veda: İtalya basını yeni adresini duyurdu!
ETİKETLER
#kenan yıldız
#kenan yıldız
#juventus
#juventus
#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.