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 | Murat Makas

Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş yolunda! Portekiz basını flaş gelişmeyi duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'dan Orkun Kökçü transferi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı. Portekiz basını Aktürkoğlu için flaş gelişmeyi duyurdu.

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Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş yolunda! Portekiz basını flaş gelişmeyi duyurdu
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 16:22

Tammy Abraham ve ’yü kadrosuna katarak dönemine damga vuran , kanat mevkisi için çalışmalarını sürdürüyor. ’dan Orkun Kökçü transferi sonrası diğer milli yıldız gündeme gelmişti. Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldığı iddia edildi.

Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş yolunda! Portekiz basını flaş gelişmeyi duyurdu

KEREM AKTÜRKOĞLU BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIN

Portekiz basınından Record gazetesinin haberine göre Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan ayrılma kararı aldı. Haberde; Kerem'in Benfica kariyerinin beklentilerin gerisinde kaldığına ve milli oyuncunun Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığına dikkat çekildi. Geride kalan sezonda Benfica formasıyla tam 59 maça çıkan Kerem, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 16 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Beşiktaş, aynı Orkun'da olduğu gibi yıldız oyuncuyu Benfica'dan satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. 1 yıllık kiralık dönemin ardından oyuncunun sözleşmesi 4 yıl daha uzatılacak, böylece toplam kontrat süresi 1+4 yıl olacak.

Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş yolunda! Portekiz basını flaş gelişmeyi duyurdu
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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#orkun kökçü
#Spor
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