Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş yolunda! Transfer olmayı resmen kabul etti

Geçtiğimiz transfer döneminde ani bi kararla Galatasaray'dan ayrılıp Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Benfica'da mutsuz olduğu öğrenilen Kerem'in menajerine talimat verdiği ve takım arayışlarına başladığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin kendisine ilgisine teşekkür eden Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübe transfer olmayı reddetti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica ile iyi ilişkilerini kullanarak bir görüşme gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi alan Serdal Adalı, milli oyuncunun bonservisinin 20 milyon Euro'nun altında olduğunu öğrendi.
Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu, bonservisinin ödenmesi durumunda siyah-beyazlı kulübe imza atmaya hazır olduğunu Serdal Adalı'ya iletti.