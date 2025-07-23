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 | Efe Demir

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş yolunda! Transfer olmayı resmen kabul etti

Kariyerine Portekiz devi Benfica'da devam eden Kerem Aktürkoğlu'nun takımda mutsuz olduğu öğrenildi. Benfica'dan ayrılmayı kafasına koyan Kerem Aktürkoğlu için Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe devreye girdi. Milli yıldız kararını verdi. İşte detaylar...

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Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş yolunda! Transfer olmayı resmen kabul etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:02

Geçtiğimiz döneminde ani bi kararla 'dan ayrılıp Portekiz devi 'ya transfer olan , 'e geri dönmeye hazırlanıyor. Benfica'da mutsuz olduğu öğrenilen Kerem'in menajerine talimat verdiği ve takım arayışlarına başladığı öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş yolunda! Transfer olmayı resmen kabul etti

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

'nin kendisine ilgisine teşekkür eden Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübe transfer olmayı reddetti.

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş yolunda! Transfer olmayı resmen kabul etti

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica ile iyi ilişkilerini kullanarak bir görüşme gerçekleştirdi. Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi alan Serdal Adalı, milli oyuncunun bonservisinin 20 milyon Euro'nun altında olduğunu öğrendi.

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş yolunda! Transfer olmayı resmen kabul etti

KEREM AKTÜRKOĞLU GELMEYE HAZIR

'a gelmeye sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu, bonservisinin ödenmesi durumunda siyah-beyazlı kulübe imza atmaya hazır olduğunu Serdal Adalı'ya iletti.

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş yolunda! Transfer olmayı resmen kabul etti

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#galatasaray
#transfer
#beşiktaş
#kerem aktürkoğlu
#süper lig
#benfica
#Fenerbahçe
#Spor
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