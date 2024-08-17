Kerem Aktürkoğlu eleştirilere cevap verdi: Herkes konuşuyor ben konuşmamayı tercih ediyorum

17 Ağustos 2024 14:16 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 14:24

Galatasaray Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasını da kayıpsız bir şekilde geçirdi. Galatasaray TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini elde etti ve lige 2'de 2 ile başladı. Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu kulüple alakalı ve performansı ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Kontraspor.com'un haberine göre Aktürkoğlu, kendi hakkında sürekli eleştirilerin olduğunu fakat kendisinin bunlara cevap vermeyeceğini belirtti. Kendi ile ilgili her zaman bir şeyler söylendiğini belirten Aktürkoğlu, ''Ben konuşmamayı tercih ediyorum çünkü biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için kirlilik oluyor. Belki bir gün biz de konuşuruz" dedi.

Formayı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirten Kerem, "4 sezondur, 170 küsür maç galiba yanlışım yoksa. Galatasaray'daki misyonumu bekliyorum. Beni nelerin beklediğini biliyorum. Ne görev verilirse Galatasaray formasını en güzel şekilde temsil edeceğim. Kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU YENİ SEZONDA İLK GOL VE ASİSTİ KONYASPOR'A

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor karşısında bu sezonki ilk Süper Lig golünü atmış oldu. Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor mücadelesini 2-1'lik skorla kazandı. Galatasaray'ı maçta 1-0 öne geçiren gol 41. dakikada Aktürkoğlu’ndan geldi. Böylelikle Kerem bu sezonki ilk lig golünü Konyaspor ağlarına atmış oldu. Galatasaray'ın başarılı genç oyuncusu, Barış Alper Yılmaz’ın 59. dakikadaki golünün de asistini yaptı.