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 | Murat Makas

Kerem Aktürkoğlu: “Hedefimiz Dünya Kupası, orada da başarılı olmak istiyoruz”

A Milli Futbol Takımı’nın hücum oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası hedefini vurgulayarak, sadece turnuvaya katılmak değil, orada başarı elde etmenin esas amaçları olduğunu söyledi.

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Kerem Aktürkoğlu: “Hedefimiz Dünya Kupası, orada da başarılı olmak istiyoruz”
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 11:32

ABD’nin Connecticut eyaletindeki Pratt & Whitney Stadyumu’nda oynanan ve millilerin ABD’yi 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçında takımının galibiyet golünü kaydeden Kerem, karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Maça tutuk başladıklarını ancak zamanla oyuna adapte olduklarını belirten Kerem, “Güzel bir maç oldu. Maça iyi başlamadık ama sonrasında oyun planımızı sahaya yansıttık, geri dönüş yaptık. İlk yarının sonları iyiydi. Ancak genel anlamda çok iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünmüyorum. Yoğun bir sezonun ardından, uzun yolculuklarla buraya geldik. Zor oluyor tabii. Bu kamp, Dünya Kupası Elemeleri öncesindeki son kamp. Güzel sonuçlar alıp öz güvenimizi tazelemek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu: “Hedefimiz Dünya Kupası, orada da başarılı olmak istiyoruz”

“İnşallah ülkemize Dünya Kupası’nı getiririz”

Kerem Aktürkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun "Dünya Kupası'na doğrudan katılacağız" sözlerine de değinerek şunları söyledi: “Tek hedefimiz Dünya Kupası’na gidebilmek. En son 2002 yılında oradaydık. Bu jenerasyonun çoğu o zamanı hatırlamıyor, ben de dahil. O yüzden ülke olarak büyük bir özlemimiz var. Güzel bir jenerasyona sahibiz ve Dünya Kupası’nı hak ettiğimizi düşünüyorum. Sadece katılmak değil, orada da güzel işler yapmak istiyoruz. İnşallah ülkemize bu mutluluğu yaşatırız.”

“Dünya Kupası her futbolcu için zirvedir”

Turnuvanın her oyuncu için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Kerem, “Hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası, futbolun en üst seviyeleri. Milli forma altında Dünya Kupası’nda oynamak her oyuncunun hayalidir. Oraya gittiğimizde ülkeme en güzel şekilde hizmet etmek istiyorum.” dedi. Son dönemdeki gol performansıyla da dikkat çeken Kerem, takım oyununa vurgu yaptı: “Gol atmak, asist yapmak hücum oyuncuları için önemli. Ancak en değerli şey, gol atmadığın maçlarda da takıma katkı sağlamak. Hoca beni hangi mevkide oynatırsa oynatsın elimden geleni yapıyorum. Gol atmak çok güzel, ben de bu aralar atıyorum. İnşallah böyle devam eder.”

Kerem Aktürkoğlu: “Hedefimiz Dünya Kupası, orada da başarılı olmak istiyoruz”

“Meksika maçı önemli bir test olacak”

A Milli Takım’ın 11 Haziran’da Meksika ile oynayacağı hazırlık maçı hakkında da konuşan genç oyuncu, “Meksika iyi bir takım. Maçtan sonra analizlerini yapacağız. Zor bir karşılaşma olacak ama bizim için asıl önemli olan iyi futbol oynamak, kendimize güvenmek ve Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazır olmak. Bu maçı da en iyi şekilde geçmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#türkiye futbol federasyonu
#a milli takım
#Dünya Kupası Elemeleri
#Meksika Maç
#Spor
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