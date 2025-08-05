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 | Efe Demir

Kerem Aktürkoğlu için Benfica'dan açıklama geldi! Milli yıldız kadroda yok

Bu yaz transfer sezonunda adı çok sık kullanılan, Portekiz devi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gündemi epey meşgul etmiş durumda. Son olarak Fenerbahçe'yle anlaştığı bildirilen yıldız oyuncunun kulübünden resmi açıklama geldi. İşte açıklamanın detayları...

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Kerem Aktürkoğlu için Benfica'dan açıklama geldi! Milli yıldız kadroda yok
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:25

Portekiz ekibi , 3. eleme turunda oynayacakları Nice maçı öncesi yapılan idmana milli oyuncu 'nun katılmadığını açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu için Benfica'dan açıklama geldi! Milli yıldız kadroda yok

FENERBAHÇE DEVREDE

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden , transfer çalışmalarını sürdürürken Sarı-Lacivertliler kanat transferi için 'ın eski yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nu listesine almıştı.

Kerem Aktürkoğlu için Benfica'dan açıklama geldi! Milli yıldız kadroda yok

BENFİCA AÇIKLADI

Portekiz temsilcisi Benfica'da UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacakları Nice müsabakasının hazırlıkları devam ediyor. Hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde iddialar bulunan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, takımının bugünkü idmanında sakatlığı sebebiyle yer almadı. Benfica'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Aktürkoğlu'nun sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle bugün yapılan antrenmanda yer alamadığı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu için Benfica'dan açıklama geldi! Milli yıldız kadroda yok

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ETİKETLER
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#Fenerbahçe
#Sakatlık
#Spor
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