Kerem Aktürkoğlu için Benfica'dan açıklama geldi! Milli yıldız kadroda yok

Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacakları Nice maçı öncesi yapılan idmana milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun katılmadığını açıkladı.

FENERBAHÇE DEVREDE

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken Sarı-Lacivertliler kanat transferi için Galatasaray'ın eski yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nu listesine almıştı.

BENFİCA AÇIKLADI

Portekiz temsilcisi Benfica'da UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşılaşacakları Nice müsabakasının hazırlıkları devam ediyor. Hakkında Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde iddialar bulunan milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, takımının bugünkü idmanında sakatlığı sebebiyle yer almadı. Benfica'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Aktürkoğlu'nun sağ ayak bileğindeki burkulma nedeniyle bugün yapılan antrenmanda yer alamadığı belirtildi.