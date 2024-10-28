Kerem Aktürkoğlu Portekiz'i salladı! İlk 45 dakikada hat-trick yaptı, Benfica fark attı

28 Ekim 2024 01:56 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 02:09

Benfica’nın Rio Ave’yi 5-0’la geçtiği karşılaşmaya milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Yıldız oyuncu, ilk 45 dakikada hat-trick yaparak takımının ligde 3. sıraya yükselmesine katkı sağladı.

Benfica-Rio Ave maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu

Benfica-Rio Ave maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Feyenoord'u da boş geçmedi, 3'te 3 yaptı

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor! Feyenoord'u da boş geçmedi, 3'te 3 yaptı

Portekiz Premier Lig’in 9. haftasında Benfica​, Estadio da Luz’da Rio Ave’yi konuk etti. Hakem Tiago Martins’in yönettiği mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Benfica’da 3 gol de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

Başarılı oyuncu 12, 16 ve 45. dakikalarda ağları sarsmayı başardı. Milli oyuncu böylece kulübünde ilk kez hat-trick sevinci yaşadı. Kerem Aktürkoğlu​, son hat-trick’ini 9 Eylül’de oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında İzlanda karşısında atmıştı.

Mücadelenin ikinci yarısında da baskısını sürdüren Benfica, 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni’nin attığı gollerle karşılaşmayı 5-0 kazandı. Puanını 19’a yükselten Lizbon ekibi ligde 3. sıraya yükseldi.

8. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Rio Ave karşısında 63 dakika sahada kalan Kerem, yerini İsviçreli oyuncu Zeki Amdouni’ye bıraktı. 26 yaşındaki oyuncu ligdeki gol sayısını 5’e yükseltti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Benfica formasıyla oynadığı 3 maçta 3 gol atan Kerem, böylece Portekiz ekibiyle toplamda 8 gole ulaştı.

Benfica forması giyen bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü ise Rio Ave karşısında 90 dakika forma giydi.