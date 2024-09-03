Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı

03 Eylül 2024 02:35 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 02:42

Ismail Jakobs'tan ilk açıklama geldi! "Burada olduğum için çok mutluyum"

Ismail Jakobs'tan ilk açıklama geldi! "Burada olduğum için çok mutluyum"

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da bu kez ayrılık yaşandı. Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Benfica, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağladı. Benfica, yıldız futbolcunun transferini resmen açıkladı.

A Bola'da yer alan habere göre Benfica, milli oyuncunun transferini yetiştirmek için havaalanında sözleşme imzaladı. Benfica ile sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de basın ordusu tarafından karşılandı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Benfica, Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı.

DUDAK UÇUKLATAN BEDEL

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile olan sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan milli futbolcu için Benfica'nın 12 milyon euroluk bonservis bedeli ödediği aktarıldı.