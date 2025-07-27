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 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı: 5 gollü maçta Fenerbahçe kaybetti!

Fenerbahçe ile Benfica hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu zorlu mücadelede golünü attı ve Benfica'nın zaferinde başrolde yer aldı.

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Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı: 5 gollü maçta Fenerbahçe kaybetti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 00:10

yüksek tempolu maçta 'ya kaybetti. Portekiz devi, temsilcimiz karşısında 3-2 galip geldi ve yeni sezon öncesinde zorlu sınavı başarıyla geçti.

https://x.com/SLBenfica/status/1949198565462417797

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN FENERBAHÇE'YE KRİTİK GOL

Heyecanlı mücadelede 37. dakikada sahneye çıktı ve maçın kilidini açarak Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Akabinde ise Archie Brown'un (42) kendi kalesine gol atmasıyla skor 2-0 olurken, Fenerbahçe'den de İrfan Can (45) ve En-Nesyri (60) ile cevap geldi: 2-2! Karşılaşmanın son bölümünde ikili oyunlar ayrıca dikkat çekerken, Araujo 81. dakikada maçın skorunu belirledi ve tempolu futbolun sonunda kazanan Benfica oldu.

https://x.com/Fenerbahce/status/1949214195620430188

FENERBAHÇE'DE YAPILANMA DEVAM EDİYOR

Önemli yıldızlarla yollarını ayıran ve hala transfer sürecinde istediği takviyeleri yapamayan Fenerbahçe, kadro derinliği anlamında ciddi sorunlar yaşıyor.

Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı: 5 gollü maçta Fenerbahçe kaybetti!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE KİMLER TRANSFER EDİLECEK?
Sarı lacivertlilerin, kısa zaman içinde Marco Asensio ve Milan Skriniar ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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ETİKETLER
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#kerem aktürkoğlu
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