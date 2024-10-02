Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'ni yine boş geçmedi! Atletico Madrid ağlarını sarstı
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra büyük bir çıkış yakalayan Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında yine boş geçmedi. Milli futbolcu, bu maçta da gol atarak takımındaki dördüncü golü kaydetti. Aktürkoğlu hanesine 2 de asist yazmıştı.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz takımı Benfica'da gollerine devam ediyor. Orkun Kökçü ile beraber Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi maçını da boş geçmedi.
Benfica'nın sahasında ağırladığı Atletico Madrid maçına ilk 11'de başlayan Aktürkoğlu karşılaşmanın 13. dakikasında sağ kanattan gelen pası değerlendirerek takımını öne geçiren golü attı.
5 MAÇTA DA GOL ATTI!
Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 5 maçta da takımına gol katkısı verdi.
- Atletico Madrid: 1 gol
- Gil Vicente: 1 gol
- Boavista: 2 asist
- Kızılyıldız: 1 gol
- Santa Clara: 1 gol
Çocuk ne kadar iyi gidiyor be Kerem , böyle devam etsin keşke hepsi bu kadar parlayabilsin