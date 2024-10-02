Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'ni yine boş geçmedi! Atletico Madrid ağlarını sarstı

02 Ekim 2024 23:03 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 23:12

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra büyük bir çıkış yakalayan Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında yine boş geçmedi. Milli futbolcu, bu maçta da gol atarak takımındaki dördüncü golü kaydetti. Aktürkoğlu hanesine 2 de asist yazmıştı.