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 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e: Transfer sürprizi duyuruldu!

Beşiktaş'tan sürpriz bir Kerem Aktürkoğlu hamlesi geldi. Galatasaray'dan sonra Benfica'da da başarılı olan Kerem Aktürkoğlu, an itibarıyla Beşiktaş'ın transfer listesinde en başa yazıldı.

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Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e: Transfer sürprizi duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 23:38

'ta transferi için çalışmalar devam ediyor. 'dan Orkun Kökçü'yü eden Beşiktaş, İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre şimdi de Kerem Aktürkoğlu için görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ'TA KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Siyah beyazlıların; 25 yaşındaki milli futbolcunun durumu hakkında Portekiz kulübüyle temasa geçtiğini belirten Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş, Benfica’nın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için bilgi istedi." ifadelerine yer verdi. Esasen ise Portekiz'den ayrılmak istediğini yönetime ileten Kerem'in, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte resmen 'e dönmesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e: Transfer sürprizi duyuruldu!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFICA PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olan milli yıldız, ilk sezonunda 53 resmi maçta 16 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.

Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e: Transfer sürprizi duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN AYRILMAK İSTİYOR?
Yetenekli hücumcu, Portekiz kültürünü benimseyememiş ve transfer kararı almıştı.
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