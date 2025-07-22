Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e: Transfer sürprizi duyuruldu!

Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalar devam ediyor. Benfica'dan Orkun Kökçü'yü transfer eden Beşiktaş, İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre şimdi de Kerem Aktürkoğlu için görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ'TA KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Siyah beyazlıların; 25 yaşındaki milli futbolcunun durumu hakkında Portekiz kulübüyle temasa geçtiğini belirten Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş, Benfica’nın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için bilgi istedi." ifadelerine yer verdi. Esasen ise Portekiz'den ayrılmak istediğini yönetime ileten Kerem'in, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte resmen Süper Lig'e dönmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFICA PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olan milli yıldız, ilk sezonunda 53 resmi maçta 16 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.