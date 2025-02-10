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 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu transferi gerçekleşiyor! Benfica'ya piyango

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için Benfica'da transfer planlamaları yapılıyor! Kerem Aktürkoğlu gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken, Benfica da alternatif senaryoları düşünmeye başladı.

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Kerem Aktürkoğlu transferi gerçekleşiyor! Benfica'ya piyango
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 10:57

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra başarılı bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu, Avrupa ekiplerinin radarında! Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimalini gözeten Benfica ise tüm süreci detaylıca tasarlamaya başladı. 

BENFICA'YA KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFER PİYANGOSU

Avrupa'da transfer listelerinde olan Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibinde kritikler yapılıyor. Son olarak Kerem'in bölgesine Bruma'yı alan ve buradaki rotasyonu rahatlatan Benfica, piyasa değeri 25 milyon Euro olan Kerem için yüksek bir bonservis bedeli bekliyor. Önümüzdeki yaz 40-50 milyon Euro civarında bir transferin ihtimalini gözeten Benfica, Bruma hamlesiyle kendi planlamasını da aksatmadan devam edecek. 

ROTA İNGİLTERE

Yüksek bütçeleriyle dikkat çeken İngiliz kulüpleri, Kerem Aktürkoğlu için ön araştırmalara başlamış durumdalar. 

Benfica kariyerine fırtına gibi başlamıştı! Kerem Aktürkoğlu 59 gündür gol orucunda

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euroya transfer olan 26 yaşındaki hücumcu, Portekiz ekibinde 36 maça çıktı ve 12 gol ile 10 asistlik katkı sağladı. 

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ETİKETLER
#Spor
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#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Spor
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