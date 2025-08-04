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Editor
 | Suat Vilgen

Kerem Aktürkoğlu transferinde Galatasaray detayı! Fenerbahçe ödemek zorunda

Kerem Aktürkoğlu adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşırken, bu transferden Galatasaray da karlı çıkacak. Sarı-Kırmızılılar gerçekleşmesi halinde eski oyuncusunun transferinden pay alacak. İşte detaylar...

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Kerem Aktürkoğlu transferinde Galatasaray detayı! Fenerbahçe ödemek zorunda
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:58

, yeni sezon öncesi büyük transfer hareketliliği yaşıyor. Archie Brown ve Jhon Duran'ın ardından Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu da kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şimdi de Benfica'da forma giyen milli futbolcu 'na kanca attı. Sarı-lacivertlilerin Kerem ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilirken, Portekiz ekibiyle yapılan görüşmelerde ise 25 milyon euro bonservis bedeli üzerinde el sıkışıldığı öne sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu transferinde Galatasaray detayı! Fenerbahçe ödemek zorunda

GALATASARAY DA PARA KAZANACAK!

Geçtiğimiz sezon Kerem'i Benfica'ya satan Galatasaray, oyuncunun satış sözleşmesine özel bir madde koydurmuştu. Bu madde gereği Kerem'in Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse Galatasaray oyuncunun bonservis bedelinin kârından yüzde 10 kazanacak. Sarı-Lacivertliler, beklendiği gibi bu transfer için Benfica'ya 25 miyon euro öderse, bu paranın 2,5 milyon euroluk kısmı Galatasaray'ın kasasına gidecek.

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Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.

Kerem Aktürkoğlu transferinde Galatasaray detayı! Fenerbahçe ödemek zorunda

53 MAÇTA, 29 GOLLÜK HUCÜM KATKISI

Portekiz temsilcisi ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek Kerem Aktürkoğlu geçen sezon takımıyla 53 resmi maça çıktı ve 3.444 dakika süre aldı. 26 yaşındaki futbolcu, bu süre zarfında 16 gol atarken, 13 de asist yaptı.

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