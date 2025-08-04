Kerem Aktürkoğlu transferinde Galatasaray detayı! Fenerbahçe ödemek zorunda

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi büyük transfer hareketliliği yaşıyor. Archie Brown ve Jhon Duran'ın ardından Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu da kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şimdi de Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na kanca attı. Sarı-lacivertlilerin Kerem ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilirken, Portekiz ekibiyle yapılan görüşmelerde ise 25 milyon euro bonservis bedeli üzerinde el sıkışıldığı öne sürüldü.

GALATASARAY DA PARA KAZANACAK!

Geçtiğimiz sezon Kerem'i Benfica'ya satan Galatasaray, oyuncunun satış sözleşmesine özel bir madde koydurmuştu. Bu madde gereği Kerem'in Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse Galatasaray oyuncunun bonservis bedelinin kârından yüzde 10 kazanacak. Sarı-Lacivertliler, beklendiği gibi bu transfer için Benfica'ya 25 miyon euro öderse, bu paranın 2,5 milyon euroluk kısmı Galatasaray'ın kasasına gidecek.

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu.

53 MAÇTA, 29 GOLLÜK HUCÜM KATKISI

Portekiz temsilcisi ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek Kerem Aktürkoğlu geçen sezon takımıyla 53 resmi maça çıktı ve 3.444 dakika süre aldı. 26 yaşındaki futbolcu, bu süre zarfında 16 gol atarken, 13 de asist yaptı.