Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için ne dedikleri ortaya çıktı! Portekiz şoka uğradı

24 Eylül 2024 14:34 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:34

Portekiz, Benfica kariyerine çok iyi başlayan A Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’yü öve öve bitiremedi. Portekiz basınının 3 maçta 2 gol 2 asist yapan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için kullandığı ifadeler dikkat çekti. Ayrıca taraftarın da performansıyla Portekiz'i şoka uğratan yıldız isimlere yakıştırdığı takma isim çok konuşuluyor.

Portekiz​, Galatasaray’dan Benfica’ya yeni transfer olan A Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu​ ve Orkun Kökçü’yü konuşuyor. Portekiz Premier Lig'in 6'ncı haftasında Boavista'yı 3-0 yenen Benfica’da galibiyeti getiren goller Pavlidis, Orkun ve Arthur’dan geldi. Kerem Aktürkoğlu ise iki asistiyle lige damgasını vurdu. Orkun Kökçü 90 dakika sahada kalırken Kerem Aktürkoğlu yerini 71. dakikada yerini Zeki Amdouni'ye bıraktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU FIRTINASI

Aktürkoğlu, şu ana kadar Benfica​'da 3 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Portekiz basınından A Bola sitesi "Harry Potter iki golle büyüledi" başlığını kullandı. Portekiz'in bir diğer spor sitesi Record ise, "Kerem Aktürkoğlu yine damgasını vuruyor" ifadeleriyle öne milli oyuncuyu övdü.

Benfica formasıyla ilk maçına 4-1 kazanılan Santa Clara maçıyla çıkan Kerem Aktürkoğlu attığı golle Avrupa macerasına sürpriz bir giriş yapmıştı.

''TÜRK LOKUMU''

Portekiz’de Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için taraftarlar ilginç ifadeler kullandı. Benfica, Bessa'yı 'Türk hamamına' çevirdi ifadeleri dikkat çekerken iki milli yıldız için 'Türk Lokumu' yakıştırması yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız deplasmanından 2-1’lik galibiyet elde edilmesi sonrası Benfica için ''Benfica'nın Kızılyıldız karşısında galibiyeti garantileyen Türk lokumu'' ifadeleri yazılmıştı.

La Liga takımlarından Real Sociedad'ın, EURO 2024'te izlediği Kerem Aktürkoğlu için 13 milyon Euro transfer teklifi yaptığı, Galatasaray​'ın bu teklifi reddettiği öne sürülmüştü.