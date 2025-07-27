Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş kararı! Benfica yönetimine bildirdi: Transfer an meselesi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Orkun Kökçü ve David Jurasek'i kadrosuna kattığı Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, bir süredir listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu için bonuslarla birlikte toplam 25 milyon Euro'yu bulan bir teklif iletti.
Portekiz temsilcisi bu teklifi değerlendirmeye alırken, Beşiktaş yönetimi de gelecek cevap beklemeye geçti. Transfer sürecinde Kerem Aktürkoğlu’nun görüşmelerde aktif rol aldığı öğrenildi.
26 yaşındaki kanat oyuncusunun doğrudan devreye girerek Benfica yöneticilerine Beşiktaş’a gitme isteğini ilettiği ve bu konuda kolaylık talep ettiği öne sürüldü.
Orkun Kökçü gibi Benfica’da mutsuz olduğu belirtilen Kerem Aktürkoğlu’nun artık kulüpten ayrılıp Beşiktaş'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.