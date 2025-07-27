Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş kararı! Benfica yönetimine bildirdi: Transfer an meselesi

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katmak Portekiz kulübüne 25 milyon Euro teklif sundu. Benfica yönetimine kararını ileten Aktürkoğlu'nun Beşiktaş'a transferine artık kesin gözüyle bakılıyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş kararı! Benfica yönetimine bildirdi: Transfer an meselesi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 10:36

ekiplerinden , ve David Jurasek'i kadrosuna kattığı 'dan 'nu da etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, bir süredir listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu için bonuslarla birlikte toplam 25 milyon Euro'yu bulan bir teklif iletti.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş kararı! Benfica yönetimine bildirdi: Transfer an meselesi

GRÖÜŞMELERDE AKTİF ROL ALDI

Portekiz temsilcisi bu teklifi değerlendirmeye alırken, Beşiktaş yönetimi de gelecek cevap beklemeye geçti. Transfer sürecinde Kerem Aktürkoğlu’nun görüşmelerde aktif rol aldığı öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş kararı! Benfica yönetimine bildirdi: Transfer an meselesi

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYORUM"

26 yaşındaki kanat oyuncusunun doğrudan devreye girerek Benfica yöneticilerine Beşiktaş’a gitme isteğini ilettiği ve bu konuda kolaylık talep ettiği öne sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş kararı! Benfica yönetimine bildirdi: Transfer an meselesi

ARTIK KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Orkun Kökçü gibi Benfica’da mutsuz olduğu belirtilen Kerem Aktürkoğlu’nun artık kulüpten ayrılıp Beşiktaş'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de yıldız treni kaçıyor: Dev transferde kritik gelişme!
Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı: 5 gollü maçta Fenerbahçe kaybetti!
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#kerem aktürkoğlu
#süper lig
#benfica
#orkun kökçü
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.