Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş kararı! Benfica yönetimine bildirdi: Transfer an meselesi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Orkun Kökçü ve David Jurasek'i kadrosuna kattığı Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, bir süredir listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu için bonuslarla birlikte toplam 25 milyon Euro'yu bulan bir teklif iletti.

GRÖÜŞMELERDE AKTİF ROL ALDI

Portekiz temsilcisi bu teklifi değerlendirmeye alırken, Beşiktaş yönetimi de gelecek cevap beklemeye geçti. Transfer sürecinde Kerem Aktürkoğlu’nun görüşmelerde aktif rol aldığı öğrenildi.

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYORUM"

26 yaşındaki kanat oyuncusunun doğrudan devreye girerek Benfica yöneticilerine Beşiktaş’a gitme isteğini ilettiği ve bu konuda kolaylık talep ettiği öne sürüldü.

ARTIK KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Orkun Kökçü gibi Benfica’da mutsuz olduğu belirtilen Kerem Aktürkoğlu’nun artık kulüpten ayrılıp Beşiktaş'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.