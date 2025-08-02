Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den istediği maaş belli oldu!

Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmeler yaptığı Kerem Aktürkoğlu transferi son aşamaya taşındı. Kerem Aktürkoğlu; Süper Lig'e geri dönmek için Fenerbahçe'den 5 milyon Euro maaş isterken, sarı lacivertliler için esas sorun Benfica ile olan pazarlıklarda ortaya çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE FENERBAHÇE'YE BONSERVİS ENGELİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'den ayrılmak ve Süper Lig'e dönmek istediği süreçte, Fenerbahçe sürpriz şekilde devreye girdi ve milli yıldız ile el sıkıştı. Halihazırda senelik 5 milyon Eurodan Kerem Aktürkoğlu ile anlaşan Fenerbahçe, an itibarıyla ise Benfica'nın bonservis isteğine takıldı! Esasen ise Portekiz devi, Galatasaray'dan 12 milyon Euroya transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için 25 milyon Euro istedi ve transfer konusunda kararı Fenerbahçe'ye bıraktı.

FENERBAHÇE'NİN KEREM AKTÜRKOĞLU SÜRECİ AĞIR İLERLİYOR

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme maçlarında Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirmek istemesi, Fenerbahçe için büyük bir tezata sebep oldu. Zira kırmızı beyazlılar; Kerem Aktürkoğlu için bonservis indirimi yapacak olsa bile, tüm görüşmelerin Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra tamamlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFICA PERFORMANSI

Geçen yaz Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar 54 maça çıkmış ve 16 gol ile 13 asistlik katkı sağlamıştı.