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 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den istediği maaş belli oldu!

Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki transfer görüşmeleri ilerlemeye başladı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul etti ve maaş konusunda da söz kesti.

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Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den istediği maaş belli oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 18:40
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 18:40

'nin bir süredir görüşmeler yaptığı transferi son aşamaya taşındı. Kerem Aktürkoğlu; 'e geri dönmek için Fenerbahçe'den 5 milyon Euro maaş isterken, sarı lacivertliler için esas sorun ile olan pazarlıklarda ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den istediği maaş belli oldu!

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE FENERBAHÇE'YE BONSERVİS ENGELİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'den ayrılmak ve Süper Lig'e dönmek istediği süreçte, Fenerbahçe sürpriz şekilde devreye girdi ve milli yıldız ile el sıkıştı. Halihazırda senelik 5 milyon Eurodan Kerem Aktürkoğlu ile anlaşan Fenerbahçe, an itibarıyla ise Benfica'nın bonservis isteğine takıldı! Esasen ise Portekiz devi, Galatasaray'dan 12 milyon Euroya ettiği Kerem Aktürkoğlu için 25 milyon Euro istedi ve transfer konusunda kararı Fenerbahçe'ye bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den istediği maaş belli oldu!

FENERBAHÇE'NİN KEREM AKTÜRKOĞLU SÜRECİ AĞIR İLERLİYOR

Benfica'nın 'ndeki eleme maçlarında Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirmek istemesi, Fenerbahçe için büyük bir tezata sebep oldu. Zira kırmızı beyazlılar; Kerem Aktürkoğlu için bonservis indirimi yapacak olsa bile, tüm görüşmelerin Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra tamamlanması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den istediği maaş belli oldu!

FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFICA PERFORMANSI

Geçen yaz Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar 54 maça çıkmış ve 16 gol ile 13 asistlik katkı sağlamıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den istediği maaş belli oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN BENFICA'YA GİTMİŞTİ?
Galatasaray taraftarının eleştirilerinden bunalan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da oynama hayalini gerçekleştirmeye karar vermişti.
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ETİKETLER
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#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
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