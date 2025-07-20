Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu’nun transfer kararı belli oldu: Süper Lig süreci ertelendi!

Kerem Aktürkoğlu’nun nihai transfer kritiği netleşti. Galatasaray sonrasında Benfica’da da kendini ispatlayan Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü’nün ardından takımdan ayrılma kararı almıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kerem Aktürkoğlu’nun transfer kararı belli oldu: Süper Lig süreci ertelendi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 17:48

için transferde sürpriz zamanlar yaşanıyor. ’dan ’ya olduktan sonra genel olarak gidişattan memnun olmayan Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü’nün süreciyle birlikte de yeni bir döneme hazırlanmaya başladı.

Kerem Aktürkoğlu’nun transfer kararı belli oldu: Süper Lig süreci ertelendi!

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN GALATASARAY SONRASINDA BENFICA İÇİN DE TRANSFER KARARI

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olduktan sonra etkileyici performanslar gösteren Kerem Aktürkoğlu, genel olarak ise Portekiz’deki yaşamından memnun olmadı. Süreçten hareketle Orkun Kökçü’nün de Beşiktaş’a transferini gözeten Kerem Aktürkoğlu, menajerine Benfica’dan ayrılmak istediğini iletti.

Kerem Aktürkoğlu’nun transfer kararı belli oldu: Süper Lig süreci ertelendi!

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE SÜPER LİG İHTİMALİ İKİNCİ SIRADA

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü’nün aksine şu an için ihtimalini düşünmedi ve kariyerine ’da devam etmeye karar verdi. Esasen ise menajeriyle de Avrupa özelinde görüşme gerçekleştiren Kerem Aktürkoğlu, istediği teklifleri alamaması halindeyse Süper Lig seçeneğini değerlendireceğini belirtti.

Kerem Aktürkoğlu’nun transfer kararı belli oldu: Süper Lig süreci ertelendi!

TRANSFER OLMAK İSTEYEN KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN BENFICA PERFORMANSI

Benfica ile toplamda 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Yıldız futbolcunun, Benfica ile 2029 yazına kadar kontratı bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi duyuruldu!
Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile anlaşma tamam!
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#beşiktaş
#kerem aktürkoğlu
#kerem aktürkoğlu
#süper lig
#avrupa
#benfica
#benfica
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.