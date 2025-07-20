Kerem Aktürkoğlu’nun transfer kararı belli oldu: Süper Lig süreci ertelendi!

Kerem Aktürkoğlu için transferde sürpriz zamanlar yaşanıyor. Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olduktan sonra genel olarak gidişattan memnun olmayan Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü’nün Beşiktaş süreciyle birlikte de yeni bir döneme hazırlanmaya başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN GALATASARAY SONRASINDA BENFICA İÇİN DE TRANSFER KARARI

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olduktan sonra etkileyici performanslar gösteren Kerem Aktürkoğlu, genel olarak ise Portekiz’deki yaşamından memnun olmadı. Süreçten hareketle Orkun Kökçü’nün de Beşiktaş’a transferini gözeten Kerem Aktürkoğlu, menajerine Benfica’dan ayrılmak istediğini iletti.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE SÜPER LİG İHTİMALİ İKİNCİ SIRADA

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü’nün aksine şu an için Süper Lig ihtimalini düşünmedi ve kariyerine Avrupa’da devam etmeye karar verdi. Esasen ise menajeriyle de Avrupa özelinde görüşme gerçekleştiren Kerem Aktürkoğlu, istediği teklifleri alamaması halindeyse Süper Lig seçeneğini değerlendireceğini belirtti.

TRANSFER OLMAK İSTEYEN KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN BENFICA PERFORMANSI

Benfica ile toplamda 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.