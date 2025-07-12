Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini duyurdular: Transferde sürpriz!

Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Benfica yönetimine ayrılmak istediğini ileten Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınına göre an itibarıyla Hollanda yolcusu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini duyurdular: Transferde sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 17:26

transferinde büyük bir sürpriz yaşandı. Orkun Kökçü'nün ayrılığının ardından Kerem de 'da kalmak istemezken, milli yıldız için yeni rota futbolseverleri şaşırttı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE PSV EINDHOVEN SÜRPRİZİ

Benfica'dan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu'nu bir süredir takip eden Hollanda devi, yetenekli kanat için temaslarda bulundu. Esasen ise Johan Bakayoko'nun kulüpten ayrılma ihtimalini gözeten , Kerem Aktürkoğlu hamlesiyle kadro derinliğini dengelemek istiyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini duyurdular: Transferde sürpriz!

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN BOLOGNA DETAYI

Portekiz basınında ayrıca Bologna'nın da Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği belirtilirken, son olarak da milli yıldız için önümüzdeki haftalarda sürpriz bir transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN BENFICA'DAN AYRILMAK İSTİYOR?
Lizbon'a alışamadığını söyleyen Kerem Aktürkoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü paylaşımı! İşte uçaktan ilk mesaj
Trabzonspor'un transferi Felipe Augusto'dan dikkat çeken açıklamalar
ETİKETLER
#galatasaray
#bundesliga 2
#transfer
#kerem aktürkoğlu
#kerem aktürkoğlu
#benfica
#benfica
#psv eindhoven
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.