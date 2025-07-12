Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini duyurdular: Transferde sürpriz!

Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Benfica yönetimine ayrılmak istediğini ileten Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınına göre an itibarıyla Hollanda yolcusu.

Kerem Aktürkoğlu transferinde büyük bir sürpriz yaşandı. Orkun Kökçü'nün ayrılığının ardından Kerem de Benfica'da kalmak istemezken, milli yıldız için yeni rota futbolseverleri şaşırttı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE PSV EINDHOVEN SÜRPRİZİ

Benfica'dan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu'nu bir süredir takip eden Hollanda devi, yetenekli kanat için temaslarda bulundu. Esasen ise Johan Bakayoko'nun kulüpten ayrılma ihtimalini gözeten PSV Eindhoven, Kerem Aktürkoğlu hamlesiyle kadro derinliğini dengelemek istiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN BOLOGNA DETAYI

Portekiz basınında ayrıca Bologna'nın da Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği belirtilirken, son olarak da milli yıldız için önümüzdeki haftalarda sürpriz bir transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.