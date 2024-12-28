Kevin De Bruyne adım adım Fenerbahçe'ye geliyor!

28 Aralık 2024 22:21 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 22:46

Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne, İngiliz ekibinden ayrılma aşamasında. Kariyerine yeni bir kıtada devam etmek isteyen Belçikalı orta saha için İnter Miami iddiaları ortaya atılmıştı. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho'nun isteğiyle harekete geçen sarı-lacivertli yönetim De Bruyne için ilk temasları kurdu.

Trendyol Süper Lig takımı Fenerbahçe​ ile adı anılan Manchester City​'nin Belçikalı yıldız orta sahası Kevin De Bruyne​ takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

TeamTalk'un yaptığı habere göre; Kevin De Bruyne, Suudi Arabistan takımlarından gelen cömert tekliflerini reddetti. Belçikalı orta saha kariyerini David Beckham, Luis Suarez, Lionel Messi ve Zlatan Ibrahimovic gibi MLS​'te sonlandırmak istiyor.

Haberin devamında ise; MLS ekiplerinden San Diego FC ile görüşen 33 yaşındaki yıldız isim, ilk görüşmelerin ardından anlaşmaya sıcak bakıyor. MLS ekibi de, tecrübeli oyuncuya imza attırmak istiyor.

Fenerbahçe yönetiminin rakiplerin çoğaltıldığı belirtilirken De Bruyne için sarı-lacivertli kurmaylar İngiltere'ye bir çıkartma yapma peşinde.

KARİYER PERFORMANSI

Premier Lig takımı Manchester City çatısı altında 10. sezonunu oynayan Kevin De Bruyne, İngiliz ekibinde çıktığı 398 maçta 104 gol atarken 164 asist üretmeyi başardı.

Pep Guardiola'nın önemli yıldızlarından olan Belçikalı orta saha 2015 yaz transfer döneminde Wolfsburg'dan Manchester City'e 76 Milyon Euro bedelle katılmıştı.