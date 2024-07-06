Kırkpınar'da başpehlivanlardan A Milli Takım'a bozkurt desteği! Er meydanına böyle çıktılar

06 Temmuz 2024 16:27 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 17:11

EURO 2024’te A Milli Takımımız çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. 22.00’da başlayacak maç için heyecan dorukta. ‘Bozkurt’ işaretiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Merih Demiral’e ve takımımızın tüm futbolcularına destek mesajı yağıyor.

BAŞPEHLİVANLARDAN BOZKURTLU DESTEK

A Milli Futbol Takımı’na bir destek de başpehlivanlarımızdan geldi.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakası öncesi başpehlivanlar pankart açarak A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.

Başpehlivanlık ilk tur müsabakaları öncesi sahaya çıkan 40 başpehlivan, "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" yazılı pankart açtı. Hep birlikte 'bozkurt' işareti yaparak milli takıma selam gönderen başpehlivanlar, başarı dileklerinde bulundu.