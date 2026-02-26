Kızıl Yıldız Anadolu Efes maç sonucu kaç kaç? EuroLeague'de seri sona erdi

Maça iyi başlayan Efes hücumda zorlanınca savunmada da geriledi. Özellikle son periyodda Efes hücumda bireyselliğe dönünce ortak olduğu maçtan mağlup ayrıldı.

PJ Dozier 21, Isaia Cordnier 14, Ercan Osmani 11, Jordan Loyd 10 sayıyla oynadı.

Anadolu Efes ilk periyodda çok iyi savunma yaptı ve Kızılyıldız’ı 3 asistte sınırladı. Ercan Osmani ve Rodrigue Beaubois’ten skor katkısı alan Anadolu Efes hücum ribaundlarının da etkisiyle periyodu 23-19 önde bitirdi.

Kai Jones’un jeneriklik alley oop smacının ardından Kızılyıldız ters eşleşmeleri kullanarak 4. dakikada 30-28 öne geçti. Kızılyıldız hücum ribaundlarını da toplayarak 8. dakikada skoru 40-34’e taşıdı. Isaia Cordinier’in 12 sayısına karşın devreyi Kızılyıldız 44-37 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Efes Jordan Loyd ve PJ Dozier ile oyunda tutundu, 5. dakika 61-59 Kızılyıldız üstünlüğü ile geçildi. Son periyoda Kızılyıldız 65-62 önde girdi.

Anadolu Efes savunnası dördüncü çeyrekte çok açık verdi, 5 dakika kala fark 8 sayı (77-69) oldu. Son 2 dakikaya önde 81-73 giren Kızılyıldız karşılaşmayı 91-81 kazandı.