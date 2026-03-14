Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maç skoru kaç kaç? 9 maçlık dev seri bitti

EuroLeague’de 31. hafta heyecanı, bugün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, zorlu Kızılyıldız deplasmanında parkede yer aldı.

Fenerbahçe Beko, güçlü Kızılyıldız deplasmanından 79-73’lük mağlubiyetle döndü ve EuroLeague’de 9, tüm organizasyonlarda ise 19 maçlık galibiyet serisini kaybetti.

Bu skorla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 30. karşılaşmada 8. yenilgisini aldı. EuroLeague’de liderliğini devam ettiren sarı-lacivertli ekip, gelecek hafta sahasında Olimpia Milano’yu ağırlayacak.

Ligdeki 31. maçında 18. galibiyetine ulaşan Kızılyıldız ise Panathinaikos deplasmanında mücadele edecek.

Fenerbahçe Beko’da Wade Baldwin 16 sayı, Bonzie Colson 15 sayı – 6 ribaund, Talen Horton-Tucker 12 sayı – 5 asist, Khem Birch 6 sayı – 10 ribaund, Tarık Biberovic ise 5 sayı üretti.

Kızılyıldız cephesinde Chima Moneke 21 sayı – 3 ribaund, Jordan Nwora 14 sayı – 5 ribaund, Ebuka Izundu 13 sayı – 5 ribaund, Jared Butler 12 sayı – 6 asist, Codi Miller-McIntyre ise 10 sayı – 8 ribaund – 12 asistle oynadı.