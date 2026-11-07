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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 18:22

Kocaelispor 2 golle güldü! Yeşil-siyahlılar, Eyüpspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Kocaelispor, İstanbul'da kozlarını paylaştı. Kocaelispor, karşılaşmayı ilk yarıda attığı gollerle 2-0 kazandı ve ligde puanını 19'a yükseltti. Ligdeki 10. yenilgisini yaşayan Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Kocaelispor 2 golle güldü! Yeşil-siyahlılar, Eyüpspor'u mağlup etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 18:22

'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde ile , 'da karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Melek Dakan düdük çaldı.

HABERİN ÖZETİ

Kocaelispor 2 golle güldü! Yeşil-siyahlılar, Eyüpspor'u mağlup etti

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Kocaelispor, Sissoho'nun asistinde Agyei'nin golüyle 5. dakikada 1-0 öne geçti.
Kocaelispor, 28. dakikada Rivas'ın asistinde Berkan Kutlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Kocaelispor sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Kocaelispor bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken, Eyüpspor 3 puanda kaldı.
Kocaelispor 12. haftada Fenerbahçe'yi, Eyüpspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Kocaelispor 2 golle güldü! Yeşil-siyahlılar, Eyüpspor'u mağlup etti

Konuk ekip Kocaelispor, karşılaşmanın 5. dakikasında öne geçti. Sissoho'nun ceza yayının sol çaprazından şutunda, kaleci Moldovan meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin gerisinde önünde bulan Agyei'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

Kocaelispor 2 golle güldü! Yeşil-siyahlılar, Eyüpspor'u mağlup etti

28. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün uzun pasında sol kanatta topla buluşan Baku, ceza sahasının sol tarafındaki Rivas'a meşin yuvarlağı aktardı. Rivas'ın pasında ceza yayında topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu ve durum 2-0'a geldi.

Kocaelispor 2 golle güldü! Yeşil-siyahlılar, Eyüpspor'u mağlup etti

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Kocaelispor 2 golle güldü! Yeşil-siyahlılar, Eyüpspor'u mağlup etti

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Kocaelispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Kocaelispor 2 golle güldü! Yeşil-siyahlılar, Eyüpspor'u mağlup etti

Kocaelispor, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 19'a yükseltti. Eyüpspor ise ligdeki 10. yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Kocaelispor, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında 'yi ağırlayacak. Eyüpspor ise ligin 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

ETİKETLER
#İstanbul
#fenerbahçe
#Eyüpspor
#Futbol
#kocaelispor
#trendyol süper lig
#Spor
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