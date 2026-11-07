Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Eyüpspor ile Kocaelispor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadelede hakem Melek Dakan düdük çaldı.

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HABERİN ÖZETİ Kocaelispor 2 golle güldü! Yeşil-siyahlılar, Eyüpspor'u mağlup etti Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Kocaelispor, Sissoho'nun asistinde Agyei'nin golüyle 5. dakikada 1-0 öne geçti. Kocaelispor, 28. dakikada Rivas'ın asistinde Berkan Kutlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Kocaelispor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kocaelispor bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken, Eyüpspor 3 puanda kaldı. Kocaelispor 12. haftada Fenerbahçe'yi, Eyüpspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

Konuk ekip Kocaelispor, karşılaşmanın 5. dakikasında öne geçti. Sissoho'nun ceza yayının sol çaprazından şutunda, kaleci Moldovan meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin gerisinde önünde bulan Agyei'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

28. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün uzun pasında sol kanatta topla buluşan Baku, ceza sahasının sol tarafındaki Rivas'a meşin yuvarlağı aktardı. Rivas'ın pasında ceza yayında topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu ve durum 2-0'a geldi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Kocaelispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Kocaelispor, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 19'a yükseltti. Eyüpspor ise ligdeki 10. yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Kocaelispor, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Eyüpspor ise ligin 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.