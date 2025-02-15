Kocaelispor adım adım Süper Lig'e geliyor!

İstanbul
Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Yeşil-siyahlılar, mücadeleyi 2-0’lık skorla kazandı.
Kocaelispor, maçın henüz 2. dakikasında Oğulcan Çağlayan’ın golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ev sahibi Çorum FK, ikinci yarıda 10 kişi kaldı. Ferhat Yazgan, 56. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Rakibinin eksik kalmasını fırsata çeviren Kocaelispor, 71. dakikada Josip Vukovic’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Mücadelede başka gol olmayınca Kocaelispor, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Kocaelispor puanını 54’e yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Çorum FK ise 38 puanda kaldı.