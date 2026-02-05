Kocaelispor Beşiktaş maç sonucu kaç kaç? Skoru penaltılar belirledi

Kategoriler
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta müsabakasında Kocaelispor'a misafir oldu.
TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, Serdar Dursun'un 18. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 üstün tamamladı.
Beşiktaş'ta 87. dakikada kazanılan penaltı vuruşu Orkun Kökçü'yle gole çevirilerek skorda denge sağlandı.
Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı sonrası itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 7 puana, Kocaelispor ise 4 puana çıktı.