Kocaelispor Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Fenerbahçe’nin gollerini kim attı?

Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Kocaeli'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla galip tamamladı.
Karşılaşmanın ilk golü Marco Asensio'dan geldi. İspanyol futbolcu, 45+1. dakikada attığı estetik golle takımını öne geçirdi.
Mücadelenin skorunu belirleyen gol ise Nene'den kaydedildi. Asisti Semedo yaptı.
Bu sonuçla birlikte puanını 46 yapan Fenerbahçe, zirveyi 3 puan geriden takip etmeyi sürdürdü. Kocaelispor ise 24 puanda kaldı.
Domenico Tedesco'nun öğrencileri, gelecek hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Körfez ekibi, Kayserispor'a gidecek.