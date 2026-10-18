Kocaelispor Göztepe saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadelede iki ekip de üç puan için sahaya çıkacak. Taraftarlar ise Kocaelispor-Göztepe maçının başlama saatini, yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Kocaelispor-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma nereden izlenir?

KOCAELİSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor-Göztepe karşılaşması, 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Kocaeli Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

KOCAELİSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 8. hafta mücadelesinin yayın bilgileri, yayıncı kuruluşun güncel programından takip edilebilir. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin kesin bilgi için beIN Sports'un resmi yayın akışının kontrol edilmesi gerekiyor.

KOCAELİSPOR GÖZTEPE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Kocaelispor-Göztepe karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın hakkına sahip platformun televizyon yayını ve dijital izleme seçeneklerini kullanabilir. Maçın yayın kanalı ve çevrim içi izleme bilgileri için yayıncı kuruluşun resmi duyuruları takip edilebilir.

KOCAELİSPOR'DA HEDEF İÇ SAHA SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Sezonun ilk 7 haftasında 4 galibiyet alarak 12 puan toplayan Kocaelispor, son maçında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-siyahlı ekip, Göztepe karşısında kazanarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Körfez temsilcisi, bu sezon sahasında oynadığı üç lig maçını da gol yemeden kazandı. Kocaelispor, taraftarı önünde Göztepe'yi de mağlup ederek iç sahadaki başarılı performansını sürdürmek istiyor.

Ev sahibi ekipte tedavileri ve hazırlık süreçleri devam eden Petkovic, Haidara ve Matej Maglica'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

GÖZTEPE DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

Göztepe, ligde geride kalan 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. İzmir temsilcisi, puan tablosunda 15. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Kocaelispor deplasmanında kazanarak sezonun ikinci galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Ogün Bayrak ve Sabra'nın maçta forma giymesi beklenmiyor.