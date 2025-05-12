Kocaelispor şampiyon hoca İsmet Taşdemir ile yollarını resmen ayırdı

Kocaelispor, takımı 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hocamıza ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in dün maçın ardından basın toplantısında kupa töreninin ardından veda edeceğini söylemesinin ardından bugün kulüpten resmi açıklama yapıldı. Yeşil-siyahlı kulüp, şampiyon hoca ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

"KALAN KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze katkılarından ve 16 yıllık hasreti sona erdirerek yaşattığı şampiyonluktan dolayı teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ERTUĞRUL SAĞLAM'IN YERİNE GELDİ, TAKIMI ŞAMPİYON YAPTI

Kocaelispor'da 16. haftada iç sahada alınan Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından görevini bırakan Ertuğrul Sağlam'ın yerine teknik direktörlük için el sıkışılan İsmet Taşdemir, deplasmanda Boluspor maçıyla göreve başlamıştı. 22 lig maçında takımın başında sahaya çıkan Taşdemir, şampiyonluğu 35. haftada şehre armağan eden teknik ekibin başında bulundu.

"ÇOK GÜZEL 5 AY GEÇİRDİM"

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Kocaelispor'un evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçın ardından vedasını açıklayan Taşdemir, "Bugün son maçımdı, son görevimdi. Bizi destekleyen ve eleştiren herkese teşekkür ediyorum. Bunlar futbolun içinde var. Çok güzel 5 ay geçirdim. Oyuncu kardeşlerimizle, taraftarımızla. Her ne kadar bir kesim taraftarımız benimsemese de canları sağ olsun. Bu camianın yeri Süper Lig'dir. Tek dileğim, doğru ve profesyonelce işler yapılıp, çok güzel işler yapılsın" diye konuşmuştu.