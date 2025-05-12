Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kocaelispor şampiyon hoca İsmet Taşdemir ile yollarını resmen ayırdı

Kocaelispor, takımı 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hocamıza ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kocaelispor şampiyon hoca İsmet Taşdemir ile yollarını resmen ayırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 14:52

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in dün maçın ardından basın toplantısında kupa töreninin ardından veda edeceğini söylemesinin ardından bugün kulüpten resmi açıklama yapıldı. Yeşil-siyahlı kulüp, şampiyon hoca ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

"KALAN KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze katkılarından ve 16 yıllık hasreti sona erdirerek yaşattığı şampiyonluktan dolayı teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kocaelispor şampiyon hoca İsmet Taşdemir ile yollarını resmen ayırdı

ERTUĞRUL SAĞLAM'IN YERİNE GELDİ, TAKIMI ŞAMPİYON YAPTI

Kocaelispor'da 16. haftada iç sahada alınan Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından görevini bırakan Ertuğrul Sağlam'ın yerine teknik direktörlük için el sıkışılan İsmet Taşdemir, deplasmanda Boluspor maçıyla göreve başlamıştı. 22 lig maçında takımın başında sahaya çıkan Taşdemir, şampiyonluğu 35. haftada şehre armağan eden teknik ekibin başında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu

"ÇOK GÜZEL 5 AY GEÇİRDİM"

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Kocaelispor'un evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçın ardından vedasını açıklayan Taşdemir, "Bugün son maçımdı, son görevimdi. Bizi destekleyen ve eleştiren herkese teşekkür ediyorum. Bunlar futbolun içinde var. Çok güzel 5 ay geçirdim. Oyuncu kardeşlerimizle, taraftarımızla. Her ne kadar bir kesim taraftarımız benimsemese de canları sağ olsun. Bu camianın yeri Süper Lig'dir. Tek dileğim, doğru ve profesyonelce işler yapılıp, çok güzel işler yapılsın" diye konuşmuştu.

Kocaelispor şampiyon hoca İsmet Taşdemir ile yollarını resmen ayırdı
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.