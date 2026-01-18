Kocaelispor Trabzonspor maç skoru kaç kaç? 3 puan son saniyede geldi

Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Kocaeli'de oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi takım, 18. dakikada Petkovic'in golüyle üstünlüğü ele geçirdi.

Trabzonspor, 44. dakikada Augusto'nun kaydettiği golle skora eşitlik getirdi.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Muçi attı.

Bu sonuçla birlikte puanını 38 yapan Trabzonspor, zirveyle farkı 5'e indirdi.

İç sahada bu sezon ikinci kez mağlup olan Kocaelispor, 23 puanda kaldı.

Selçuk İnan'ın öğrencileri, ligde gelecek hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak.

Bordo-mavililer Kasımpaşa'yı konuk edecek.