Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Konyaspor, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü! Yeşil-beyazlılardan 2-0'lık galibiyet

Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçlarından birinde Antalyaspor ile Konyaspor, Antalya'da kozlarını paylaştı. Konyaspor, ilk yarısı golsüz eşitlikle biten mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve puanını 37'ye çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 22:02

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı başladı. Ligde haftanın açılış gününün dikkati çeken maçlarından birinde Hesap.com Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Antalya'da Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Konyaspor, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü! Yeşil-beyazlılardan 2-0'lık galibiyet

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Konyaspor'un gollerini 57. dakikada Gonçalves ve 90+6. dakikada Melih attı.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 37'ye yükseltirken, Antalyaspor 28 puanda kaldı.
Antalyaspor ligin 31. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.
Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Maç öncesinde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Maçın 2. dakikasında gelişen Konyaspor atağında Deniz Türüç'ün sağ kanattan pasında Kramer'in ceza alanından şutunda top yandan dışarıya gitti.

26. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Akdeniz ekibinin atağında Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Van de Streek'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Konyaspor'un 29. dakikada geliştirdiği atakta Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında iyi yükselen Kramer'in kafayla şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadelenin 37. dakikasındaki Antalyaspor atağında Safuri'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Deniz Ertaş ayağıyla topu kornere çeldi.

İlk yarının kalan bölümünde gol olmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmanın 57. dakikasında öne geçti. Yeşil-beyazlıların atağında Bjorlo pasını savunma arkasına gönderdi. Topu kontrol eden Gonçalves, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Konyaspor, 90+6. dakikada bir gol daha buldu. Yeşil-beyazlılarda orta alanda topu kapan Melih, ceza sahasına kadar ilerledi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Melih, yaptığı yerden vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Konyaspor, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 37'ye yükseltti. Antalyaspor ise ligdeki 16. yenilgisini yaşayarak 28 puanda kaldı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor ise ligin 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Öte yandan, hakemler ve iki takım oyuncuları seremoni için sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.