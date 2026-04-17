Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçlarının heyecanı başladı. Ligde haftanın açılış gününün dikkati çeken maçlarından birinde Hesap.com Antalyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Antalya'da Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Konyaspor, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü! Yeşil-beyazlılardan 2-0'lık galibiyet Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Konyaspor'un gollerini 57. dakikada Gonçalves ve 90+6. dakikada Melih attı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 37'ye yükseltirken, Antalyaspor 28 puanda kaldı. Antalyaspor ligin 31. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Maç öncesinde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın 2. dakikasında gelişen Konyaspor atağında Deniz Türüç'ün sağ kanattan pasında Kramer'in ceza alanından şutunda top yandan dışarıya gitti.

26. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Akdeniz ekibinin atağında Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Van de Streek'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Konyaspor'un 29. dakikada geliştirdiği atakta Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında iyi yükselen Kramer'in kafayla şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadelenin 37. dakikasındaki Antalyaspor atağında Safuri'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Deniz Ertaş ayağıyla topu kornere çeldi.

İlk yarının kalan bölümünde gol olmadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmanın 57. dakikasında öne geçti. Yeşil-beyazlıların atağında Bjorlo pasını savunma arkasına gönderdi. Topu kontrol eden Gonçalves, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Konyaspor, 90+6. dakikada bir gol daha buldu. Yeşil-beyazlılarda orta alanda topu kapan Melih, ceza sahasına kadar ilerledi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Melih, yaptığı yerden vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Konyaspor, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alarak puanını 37'ye yükseltti. Antalyaspor ise ligdeki 16. yenilgisini yaşayarak 28 puanda kaldı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 25 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor ise ligin 31. haftasında 27 Nisan Pazartesi günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

KAHRAMANMARAŞ'TA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Öte yandan, hakemler ve iki takım oyuncuları seremoni için sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.