Konyaspor Başakşehir nereden izlenir? Konyaspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Konyaspor ile Başakşehir FK arasındaki Süper Lig mücadelesinde heyecan başladı. Ligin 7. haftasında oynanan karşılaşmada iki ekip de sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Konyaspor-Başakşehir maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin hangi kanalda yayınlandığını, skorun kaç kaç olduğunu ve takımların ilk 11’lerini araştırıyor. Karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanıyor ve hakem Batuhan Kolak tarafından yönetiliyor.

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konyaspor ile Başakşehir FK arasındaki maç 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30’da başladı. Karşılaşmanın başlangıç bölümünde skor 0-0 olarak kaydedildi. Maç devam ederken güncel skor ile gol bilgileri değişebileceği için karşılaşmanın son durumunu canlı skor ekranından takip etmek gerekiyor.

İki takım da Süper Lig’in 7. haftasında sahaya çıkarken, mücadeleden alınacak sonuç lig sıralamasını etkileyebilir. Konyaspor ilk altı haftada 4 puanla 15. sırada bulunurken Başakşehir FK 7 puanla 12. sırada yer alıyordu. Maçın kesin sonucu, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından belli olacak.

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor-Başakşehir FK karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi televizyondan takip edemeyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun yetkili dijital yayın hizmetleri üzerinden de karşılaşmayı izleyebiliyor. Maçın canlı skoruna ve istatistiklerine spor sitelerinin canlı maç ekranlarından ulaşılabiliyor.

Karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanıyor. Mücadelede hakem Batuhan Kolak görev yapıyor. Maçın yayın saati, stadyum bilgisi ve canlı skor takibi için öne çıkan bilgiler şöyle:

Maç bilgisi Detay Karşılaşma Konyaspor - Başakşehir FK Tarih 11 Ekim 2026 Pazar Başlama saati 13.30 Lig Trendyol Süper Lig, 7. hafta Stadyum Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Yayın kanalı beIN SPORTS 1 Hakem Batuhan Kolak İlk bildirilen skor 0-0

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor, Başakşehir FK karşısında kalede Bahadır ile sahaya çıkıyor. Ev sahibi ekibin ilk 11’inde Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz, Diogo ve Muleka da yer alıyor. Yeşil-beyazlı takım, taraftarı önünde oynadığı mücadelede hücumda etkili olarak skor üretmeyi hedefliyor.

Başakşehir FK’nın ilk 11’inde ise Muhammed, Karbownik, Ba, Emin, Kharebashvili, Umut, Kemen, Olsen, Shomurodov, Brnic ve Bertuğ bulunuyor. İstanbul temsilcisi, deplasmanda alacağı sonuçla puanını yükseltmek istiyor. İki takımın sahaya çıktığı ilk 11’ler şu şekilde:

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz, Diogo, Muleka.

Başakşehir FK: Muhammed, Karbownik, Ba, Emin, Kharebashvili, Umut, Kemen, Olsen, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

KONYASPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN LİGDEKİ SON DURUMU

Konyaspor, karşılaşma öncesinde Süper Lig’de oynadığı altı maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen yeşil-beyazlı ekip, sahasında oynadığı mücadeleden puanla ayrılmayı amaçlıyor. Taraftarının desteğini arkasına alan Konya temsilcisi için bu karşılaşma, ligdeki konumunu iyileştirme fırsatı olarak öne çıkıyor.

Başakşehir FK ise ilk altı haftada iki galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle 7 puana ulaştı. İstanbul temsilcisi, deplasmanda kazanarak puan hanesini genişletmeyi ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. İki takımın karşılaşmasında alınacak sonuç, sezonun henüz başındaki puan tablosunda değişiklik yaratabilecek.