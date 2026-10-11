Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:37

Konyaspor Başakşehir nereden izlenir? Konyaspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile Başakşehir FK, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Saat 13.30’da başlayan mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanıyor. Maçın başında skor 0-0 olurken karşılaşmanın canlı anlatımı, ilk 11’leri ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Konyaspor Başakşehir nereden izlenir? Konyaspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 13:37

ile Başakşehir FK arasındaki mücadelesinde heyecan başladı. Ligin 7. haftasında oynanan karşılaşmada iki ekip de sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Konyaspor-Başakşehir maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin hangi kanalda yayınlandığını, skorun kaç kaç olduğunu ve takımların ilk 11’lerini araştırıyor. Karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanıyor ve hakem tarafından yönetiliyor.

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konyaspor ile Başakşehir FK arasındaki maç 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30’da başladı. Karşılaşmanın başlangıç bölümünde skor 0-0 olarak kaydedildi. Maç devam ederken güncel skor ile gol bilgileri değişebileceği için karşılaşmanın son durumunu canlı skor ekranından takip etmek gerekiyor.

Konyaspor Başakşehir nereden izlenir? Konyaspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

İki takım da Süper Lig’in 7. haftasında sahaya çıkarken, mücadeleden alınacak sonuç lig sıralamasını etkileyebilir. Konyaspor ilk altı haftada 4 puanla 15. sırada bulunurken Başakşehir FK 7 puanla 12. sırada yer alıyordu. Maçın kesin sonucu, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından belli olacak.

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor-Başakşehir FK karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi televizyondan takip edemeyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun yetkili dijital yayın hizmetleri üzerinden de karşılaşmayı izleyebiliyor. Maçın canlı skoruna ve istatistiklerine spor sitelerinin canlı maç ekranlarından ulaşılabiliyor. 

Konyaspor Başakşehir nereden izlenir? Konyaspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

Karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanıyor. Mücadelede hakem Batuhan Kolak görev yapıyor. Maçın yayın saati, stadyum bilgisi ve canlı skor takibi için öne çıkan bilgiler şöyle:

Maç bilgisiDetay
KarşılaşmaKonyaspor - Başakşehir FK
Tarih11 Ekim 2026 Pazar
Başlama saati13.30
LigTrendyol Süper Lig, 7. hafta
StadyumKonya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Yayın kanalıbeIN SPORTS 1
HakemBatuhan Kolak
İlk bildirilen skor0-0

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor, Başakşehir FK karşısında kalede Bahadır ile sahaya çıkıyor. Ev sahibi ekibin ilk 11’inde Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz, Diogo ve Muleka da yer alıyor. Yeşil-beyazlı takım, taraftarı önünde oynadığı mücadelede hücumda etkili olarak skor üretmeyi hedefliyor.

Başakşehir FK’nın ilk 11’inde ise Muhammed, Karbownik, Ba, Emin, Kharebashvili, Umut, Kemen, Olsen, Shomurodov, Brnic ve Bertuğ bulunuyor. İstanbul temsilcisi, deplasmanda alacağı sonuçla puanını yükseltmek istiyor. İki takımın sahaya çıktığı ilk 11’ler şu şekilde:

  • Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Baniya, Adil, Masuaku, Marko, Toth, Melih, Deniz, Diogo, Muleka.
  • Başakşehir FK: Muhammed, Karbownik, Ba, Emin, Kharebashvili, Umut, Kemen, Olsen, Shomurodov, Brnic, Bertuğ.

KONYASPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN LİGDEKİ SON DURUMU

Konyaspor, karşılaşma öncesinde Süper Lig’de oynadığı altı maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen yeşil-beyazlı ekip, sahasında oynadığı mücadeleden puanla ayrılmayı amaçlıyor. Taraftarının desteğini arkasına alan Konya temsilcisi için bu karşılaşma, ligdeki konumunu iyileştirme fırsatı olarak öne çıkıyor.

Başakşehir FK ise ilk altı haftada iki galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetle 7 puana ulaştı. İstanbul temsilcisi, deplasmanda kazanarak puan hanesini genişletmeyi ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. İki takımın karşılaşmasında alınacak sonuç, sezonun henüz başındaki puan tablosunda değişiklik yaratabilecek.

ETİKETLER
#Konyaspor
#Süper Lig
#Batuhan Kolak
#Başakşehir Fk
#Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.