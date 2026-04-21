Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabında TÜMOSAN Konyaspor’a konuk olacak.

HABERİN ÖZETİ Konyaspor Fenerbahçe canlı yayın izleme nereden izlenir? ZTK Konyaspor Fenerbahçe maç kadrosu Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek, VAR görevini Erkan Engin üstlenecek. Fenerbahçe, kupada C Grubu'nu ikinci sırada bitirdi. Konyaspor, gruplara kalmak için 12 Bingölspor ve Muş Spor'u mağlup etti, grup aşamasında Antalyaspor, Bodrum FK, Aliağa Futbol ve Eyüpspor'u yendi. Fenerbahçe'de Edson Álvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kadroda yer almayacak. Maç ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Ozan Ergün’ün yöneteceği karşılaşmada Murat Altan ile Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev üstlenecek.

VAR görevini ise Erkan Engin üstlenecek.

Kupada C Grubu’nda yer alan sarı-lacivertliler; Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Keçiörengücü’nün bulunduğu grubu ikinci basamakta bitirdi.

Grupta Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında mağlubiyet yaşarken diğer rakiplerini yenerek 9 puan elde etti.

Konyaspor, 12 Bingölspor’u 4-2’lik skorla geçti. Bir sonraki turda Muş Spor’u deplasmanda 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip gruplara kalmayı başardı. Grup aşamasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden Konyaspor, ardından sırasıyla Bodrum FK’yı 2-1, Aliağa Futbol’u 5-0 ve Eyüpspor’u 1-0’lık sonuçlarla yenilgiye uğrattı.

Tek karşılaşma usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde galip gelen taraf yarı finale yükselecek.

FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK EDERSON FORMA GİYECEK Mİ?

Fenerbahçe’de bu mücadelede 3 futbolcu görev alamayacak. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı duyuruya göre kamp kadrosunda Edson Álvarez, Marco Asensio ve Dorgeles Nene yer almadı.

Fenerbahçe’nin Konyaspor karşılaşması kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, Fred Rodrigues, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.

Konyaspor’un muhtemel ilk 11’i: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

Fenerbahçe’nin olası ilk 11’i: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail Yüksek, Kante, Talisca, Musaba, Kerem, Cherif

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

21 Nisan Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda daha önce üç kez karşı karşıya geldi.

2002-2003 sezonunda tek maç eleme formatına göre oynanan karşılaşmada Konyaspor sahasında 1-0 galip gelerek Fenerbahçe’yi turnuvanın dışına gönderdi.

İki takım 2015-2016 sezonunda ise kupa yarı finalinde eşleşti. Çift maç eleme sistemine göre oynanan mücadelelerde Fenerbahçe, ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0, rövanşı ise sahasında 2-0 kazanarak finale yükseldi.