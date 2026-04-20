Spor
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Konyaspor Fenerbahçe hangi kanalda? ZTK maçı şifresiz kanalda yayınlanacak

Konyaspor Fenerbahçe ZTK maçı hangi kanalda belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan ekip yarı finale yükselecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın kupa geçmişi ve grup performansları dikkat çekerken, sarı-lacivertli ekipte iki önemli eksik bulunuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri ve frekans ayarları da paylaşıldı. Konyaspor - Fenerbahçe nerede izlenir? İşte Konyaspor Fenerbahçe maçı kanal bilgileri…

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 21:35
KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve tek maç eleme sistemi uygulanacak. Mücadelede kazanan takım doğrudan yarı finale yükselme hakkı elde edecek.

İki ekip arasındaki bu önemli randevu, kupada yoluna devam etmek isteyen taraflar açısından büyük önem taşıyor. Özellikle tek maç formatı nedeniyle karşılaşmanın sonucu doğrudan turu belirleyecek ve uzatma ya da penaltı ihtimali de gündeme gelebilecek.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe, kupada C Grubu’nda mücadele etti ve grubunu ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Keçiörengücü’nün bulunduğu grupta sarı-lacivertliler, oynadığı maçlarda Beşiktaş’a mağlup olurken diğer rakiplerini yenerek toplamda 9 puan topladı.

Sarı-lacivertli ekipte bu kritik mücadele öncesinde iki eksik bulunuyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez ile Marco Asensio, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. İki takım daha önce Türkiye Kupası’nda üç kez karşı karşıya gelirken, bu maçların biri Konyaspor’un galibiyetiyle, diğerleri ise Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

KONYASPOR FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, kanalın hem SD hem de HD yayın seçenekleri üzerinden izlenebilecek.

ATV’nin güncel frekans bilgileri üzerinden yayınlara erişim sağlanabiliyor. Frekans değeri 12053 MHz, sembol oranı 27500, FEC değeri 5/6 ve polarizasyon yatay (horizontal) olarak belirtilirken, uydu alıcıları üzerinden manuel arama yapılarak kanal listesine eklenebiliyor. Mücadele ayrıca ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın sekmesi aracılığıyla da izlenebilecek.

