Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final aşamasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, rakibiyle kupada dördüncü kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, 2002-2003 sezonunda ikinci kademe turunda Konyaspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda ise yarı finalde rakibini 3-0 ve 2-0’lık sonuçlarla eleyerek finale adını yazdırmıştı. Yeşil-beyazlı ekip bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’na üçüncü turdan dahil oldu ve 12 Bingölspor’u 4-2 yenerek tur atladı. Sonraki turda Muş Spor’u deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor grup aşamasına kaldı. Grup etabında Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, ardından Bodrum FK’yı 2-1, Aliağa Futbol’u 5-0 ve Eyüpspor’u 1-0’lık skorlarla geçti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman bu akşam mı saat kaçta? Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, 21 Nisan 2026 Salı akşamı saat 20.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün olarak açıklandı. Bu maç tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe ve Konyaspor, kupada daha önce üç kez karşılaştı.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Fenerbahçe, 21 Nisan 2026 Salı akşamı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede düdük Ozan Ergün’de olacak. Ergün’ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak açıklandı.

KONYASPOR FENERBAHÇE RÖVANŞ VAR MI?

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak çeyrek final karşılaşmasında galip gelen ekip, yarı finalde Beşiktaş - C. Alanyaspor eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda daha önce üç kez karşılaştı. 2002-2003 sezonunda tek maçlı eleme formatında oynanan mücadelede Konyaspor sahasında 1-0 galip gelerek Fenerbahçe’yi turnuva dışına itti. İki takım 2015-2016 sezonunda ise yarı finalde eşleşti. Çift maç üzerinden oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda 3-0, rövanşı ise sahasında 2-0 kazanarak finale yükseldi.