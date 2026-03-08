Konyaspor Kasımpaşa maç skoru kaç kaç? 3 penaltıdan biri VAR’dan döndü

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı sahasında misafir etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sona erdi.

Konyaspor'un golü, 17. dakikada Jackson Muleka tarafından kaydedildi. Kasımpaşa'ya eşitliği getiren golü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak attı.

Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye ise 45+8. dakikada kullandığı penaltı atışını gole dönüştüremedi.

Konyaspor, mücadelenin 90+4. dakikasında penaltı hakkı elde etti. Ev sahibi takımın kazandığı penaltı, 3 dakikalık VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşmada iptal edilen golümüz ve verilen/verilmeyen penaltı kararları Türk futbolunda adalet duygusunu yerle bir etmiştir. Rakip lehine iki kez penaltı kararı verilirken, benzer ve daha net pozisyonlarda takımımız lehine aynı kararların çıkmaması kabul edilemez bir skandaldır. Sahada mücadele eden oyuncularımızın alın terinin bu şekilde yok sayılması ne futbolun ruhuna ne de rekabetin adaletine sığmaktadır.”

Karşılaşmada başka gol olmadı ve iki ekip de hanesine 1'er puan ekledi.

Bu neticeyle birlikte Konyaspor 24 puana yükselirken; Kasımpaşa da puanını 21'e çıkardı.

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.