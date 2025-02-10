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Editor
 | Eyüp Ensar Yesil

Konyaspor Norveçli futbolcu Morten Björlo ile anlaştı!

Süper Lig takımı Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Norveçli futbolcu Morten Bjorlo, imzaya için Konya'ya geliyor.

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Konyaspor Norveçli futbolcu Morten Björlo ile anlaştı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 22:14

Trendyol Süper Lig takımı Konyaspor’da transfer çalışmaları son günde tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-beyazlılar Norveçli orta saha Morten Bjorlo ile anlaşmaya vardı.

Sözleşme imzalamak için Konya’ya doğru yola çıkan Bjorlo paylaştığı videoda, "Merhaba büyük Konyaspor ailesi, sizler için geliyorum. En büyük Konyaspor" ifadelerini kullandı.

Morten Bjorlo‘nun gece saatlerinde Konya’da olması bekleniyor.

Sport, Fotball | Nettavisen: Morten Bjørlo enig med Rosenborg

SEZON KARNESİ

Morten Bjorlo, bu sezonu Fredrikstad forması altında geçirirken çıktığı 33 maçta 11 gol atıp 4 asist verdi.

 

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