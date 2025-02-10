Konyaspor Norveçli futbolcu Morten Björlo ile anlaştı!

Trendyol Süper Lig takımı Konyaspor’da transfer çalışmaları son günde tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-beyazlılar Norveçli orta saha Morten Bjorlo ile anlaşmaya vardı.

Sözleşme imzalamak için Konya’ya doğru yola çıkan Bjorlo paylaştığı videoda, "Merhaba büyük Konyaspor ailesi, sizler için geliyorum. En büyük Konyaspor" ifadelerini kullandı.

Morten Bjorlo‘nun gece saatlerinde Konya’da olması bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Morten Bjorlo, bu sezonu Fredrikstad forması altında geçirirken çıktığı 33 maçta 11 gol atıp 4 asist verdi.