Konyaspor Trabzonspor maç sonucu kaç kaç? Karadeniz ekibi fırsatı tepti

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’a 2-1 yenildi ve puan sıralamasında üçüncü basamaktaki yerini korudu.

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 22:18
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 22:18

Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u Berkan Kutlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
Maçta Konyaspor'un gollerini 32. ve 39. dakikalarda Berkan Kutlu attı.
Trabzonspor'un tek golü 79. dakikada Augusto'dan geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor'un 8 maçlık yenilmeme serisi sona erdi.
Konyaspor ise ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Trabzonspor 65 puanla üçüncü sırada yer alırken, Konyaspor'un puanı 40'a yükseldi.
Karşılaşmayı Konyaspor, Berkan Kutlu’nun attığı gollerle 2-1 galip tamamladı.

Ev sahibi ekip, 32. dakikada Berkan’ın golüyle üstünlüğü yakaladı. 28 yaşındaki oyuncu, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Müsabakanın sonucunu belirleyen gol ise 79. dakikada Augusto tarafından kaydedildi.

Fatih Tekke idaresindeki Trabzonspor’un Süper Lig’deki 8 maçlık yenilmeme serisi bu sonuçla birlikte son buldu. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise ligdeki yenilmezlik serisini 7 karşılaşmaya yükseltti.

Bu skorun ardından Trabzonspor, 65 puanla liderin 9, Fenerbahçe’nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Konyaspor’un puanı ise 40’a çıktı.

Bordo-mavili ekip, ligde önümüzdeki hafta Göztepe’yi konuk edecek. Konyaspor ise Rizespor deplasmanına çıkacak.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
