Konyaspor Trabzonspor maç sonucu kaç kaç? Karadeniz ekibi fırsatı tepti

Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Konyaspor, Berkan Kutlu’nun attığı gollerle 2-1 galip tamamladı.
Ev sahibi ekip, 32. dakikada Berkan’ın golüyle üstünlüğü yakaladı. 28 yaşındaki oyuncu, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Müsabakanın sonucunu belirleyen gol ise 79. dakikada Augusto tarafından kaydedildi.
Fatih Tekke idaresindeki Trabzonspor’un Süper Lig’deki 8 maçlık yenilmeme serisi bu sonuçla birlikte son buldu. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise ligdeki yenilmezlik serisini 7 karşılaşmaya yükseltti.
Bu skorun ardından Trabzonspor, 65 puanla liderin 9, Fenerbahçe’nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Konyaspor’un puanı ise 40’a çıktı.
Bordo-mavili ekip, ligde önümüzdeki hafta Göztepe’yi konuk edecek. Konyaspor ise Rizespor deplasmanına çıkacak.