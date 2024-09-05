Korkunç kadın cinayeti! Maraton koşucusu yakılarak öldürüldü

05 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 12:25

Olimpiyat koşucusu Rebecca Cheltegei, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldıktan sonra aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Uganda adına yarışan maraton koşucusu Rebecca Cheptegei, korkunç bir cinayete kurban gitti. Eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan Cheptegei, aldığı ağır yaraların ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

BENZİNİ DÖKÜP, ATEŞE VERDİ

33 yaşındaki kadın, vücudunun yüzde 80'inden fazlasında yanıklar oluşmasının ardından pazar gününden beri yoğun bakım ünitesindeydi. Korkunç saldırının, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan döndükten kısa bir süre sonra Kenya'da gerçekleştiği bildirildi.

Mirror'ın hpaberine göre eski erkek arkadaşı Dickson Ndiema'nın, evde yaşadıkları sert bir tartışmanın ardından Cheptegei'nin üzerine bir bidondan benzin döktüğü ve talihsiz kadına ateşe verdiği iddia edildi.

TARTIŞMANIN SEBEBİ YENİ EV!

Kenya yerel kaynaklarına göre ise Cheptegei'nin yanı sıra saldırgan Ndieman da olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak olayın üstünden 3 gün geçtikten sonra Hastane müdürü Dr. Owen Menach, yaptığı açıklamada Cheptegei'nin tüm organlarının iflas ettiğini ve hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan 33 yaşındaki Cheptegei'nin Paris Olimpiyatları sonrası Kenya'da Uganda sınırına yakın bir bölgede arazi satın alarak, buraya evini inşa ettiği, eski erkek arkadaşıyla da evinin inşa edildiği arazi yüzünden tartıştığı öne sürüldü.

Bu arada saldırgan Dickson Ndiema'nın da aldığı ağır yaralar nedeniyle hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İLK OLİMPİYAT DENEYİMİNİ YAŞAMIŞTI

Cheptegei, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan döndükten sonra Kenya'da antrenman yapıyordu. İlk kez kataldığı olimpiyat oyunlarında maratonda Uganda'yı temsil eden Cheptegei yarışı 44. sırada tamamlamıştı.