Kosova Türkiye maç sonucu kaç kaç kazandık mı? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası’na katılacak mı?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde deplasmanda Kosova’ya konuk oldu. Ay-yıldızlı ekip, rakibini 1-0 yenerek 24 yıllık özleme son verdi ve Dünya Kupası biletini aldı. Gol, 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final karşılaşmasında A Milli Takımı, Kosova ile karşı karşıya geldi. Priştine’de yer alan Fadıl Vokrri Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı 1-0’lık sonuçla kazandı. Milli takımı Dünya Kupası’na taşıyan golü 53. dakikada kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Milli takımı Dünya Kupası'na taşıyan golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
FIFA, 2026 Dünya Kupası için toplam 727 milyon dolar para ödülü dağıtacak.
Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na katılım payı olarak 10.5 milyon dolar elde etti.
2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olan takım 50 milyon dolar kazanacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya olarak belirlendi.
ÖDÜL PARASI NE KADAR?

FIFA, ’nın ödül miktarlarını açıkladı. Buna göre FIFA, turnuvada toplam 727 milyon dolar para ödülü dağıtacak. Bu ödül tutarı, 2022’de Katar’da organize edilen Dünya Kupası’na kıyasla yüzde 50 artış gösterdi. Türkiye, Kosova’yı saf dışı bırakıp 2026 Dünya Kupası’na katılarak 10.5 milyon dolar katılım payı elde etti.

2026 Dünya Kupası para ödülleri şu şekilde:

  • Şampiyon: 50 milyon dolar
  • İkinci: 33 milyon dolar
  • Üçüncü: 29 milyon dolar
  • Dördüncü: 27 milyon dolar
  • 5-8. sıra: 19 milyon dolar
  • 9-16. sıra: 15 milyon dolar
  • 17-32. sıra: 11 milyon dolar
  • 33-48. sıra: 9 milyon dolar

Turnuvada yer alan her takım ayrıca 1.5 milyon dolar ek gelir kazanacak

2026 DÜNYA KUPASI’NDAKİ RAKİPLERİMİZ

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki rakipleri, ev sahiplerinden ABD, Paraguay ve Avustralya olarak belirlendi. A Milli Futbol Takımı, ilk karşılaşmasını 13 Haziran’da Avustralya ile Vancouver’da oynayacak. Milli ekip, ardından 19 Haziran’da Paraguay ile San Francisco’da bulunan Levi's Stadyumu’nda, gruptaki son maçını ise ev sahibi ABD ile Los Angeles’ta yer alan SoFi Stadyumu’nda yapacak.

