Kosova Türkiye maçı bu akşam mı yarın mı? 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçı

Kosova-Türkiye karşılaşması için geri sayım sürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final mücadelesine artık kısa bir zaman kaldı. Play-off yarı finalinde Romanya’yı saf dışı bırakan A Milli Takım, Slovakya karşısında 4-3’lük skorla sahadan galibiyetle ayrılan Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı kazanan ekip, ABD-Kanada-Meksika iş birliğiyle organize edilen Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde edecek. A Milli Takım’ın Kosova engelini aşması halinde finallerde Avustralya, Paraguay ve ABD ile aynı grupta yer alması kesinleşecek.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2002 yılında üçüncülük elde ettiği Dünya Kupası’na yeniden katılarak 24 yıllık hasreti bitirmek amacıyla sahaya çıkacak. Kosova-Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final karşılaşması 31 Mart Salı günü TSİ 21.45’te başlayacak. Mücadele, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Kosova-Türkiye maçında düdüğü İngiliz hakem Michael Oliver çalacak.

TÜRKİYE’DE EKSİK VAR MI?

Ay-yıldızlı kadroda tedavisi devam eden ve takımla çalışmalara katılamayan Merih Demiral’ın bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Sakatlığı nedeniyle Romanya maçında forma giyemeyen Zeki Çelik’in ise teknik direktör Vincenzo Montella’nın tercih etmesi durumunda oynayabilecek durumda olduğu belirtildi.

Takımın en skorer ismi; kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını terleten, şu anda İspanya temsilcisi Mallorca’da oynayan 31 yaşındaki Vedat Muriç. Muriç, milli forma altında çıktığı 67 karşılaşmada 32 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş’ta forma giyen Milot Rashica ise 12 golle ikinci basamakta bulunuyor. Kosova kadrosunda Alanyaspor forması giyen Florent Hadergjonaj ve Fidan Aliti de yer alıyor. Kaleci Arijanet Muric ise 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor formasını giymişti.